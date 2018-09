Camper dell’amore in Sicilia. Arrivano i concorsi per gli innamorati

Arriva in Sicilia il camper dell’amore con concorsi e un tour per tutte le province a caccia di innamorati.

All you need is love, cantavano i Beatles. Ed ecco che in Sicilia gli innamorati diventano protagonisti indiscussi di un’esperienza a premi … e insolita.

Sbarca infatti nell’isola del sole generoso il camper dell’amore. Progettato per il Wedding and Living, il salone nazionale del centro fieristico le Ciminiere – a Catania dal 28 al 30 settembre, il mezzo a forma di cuore va in giro senza sosta a caccia di coppiette per regalare un viaggio a Dubai in business class e abiti da sposo e sposa.

Il tour è già attivo, con tappe in tutte le province della regione, e partecipare ai due concorsi è semplice e gratuito. Basta lasciarsi trascinare dallo staff a bordo, rispondere a delle domande e condividere la propria storia!

Per il primo, Cercasi Coppia Perfetta: quelle più complici e affiatate verranno selezionate per diventare la coppia perfetta 2018 e sfilare come veri modelli sulla passerella delle Ciminiere. I vincitori indosseranno abiti da Atelier Emè e Thomas Pina.

Per il secondo invece si deve compilare un coupon (sul camper o direttamente in fiera) e sperare che la fortuna sia dalla vostra parte. Avrete la possibilità di ricevere due posti a bordo della exclusive business class di un Boeing 737 max che, partendo direttamente dall’aeroporto Fontanarossa di Catania, porterà i propri passeggeri in 4 ore a Dubai. I vincitori godranno anche di un soggiorno di una settimana in una suggestiva struttura. Il verdetto del concorso vi aspetta proprio al Wedding and Living.

E allora aguzzate la vista e cercate il camper dell’amore per vivere esperienze uniche e organizzare al meglio il vostro matrimonio.

Per scoprire una chicca della Sicilia per un bel viaggio clicca qui.

Testo di Redazione|Riproduzione riservata © Latitudeslife.com