Marzamemi, la pesca nell’anima

Affacciata sulla costa meridionale della Sicilia del sole e del mare generoso, Marzamemi accoglie turisti da ogni dove con il suo centro storico pittoresco, le case dei pescatori, il buon cibo e le spiagge suggestive.

Marzamemi è un piccolo borgo marinaro ristrutturato che ha conservato i colori di un tempo; collocato vicino alla punta meridionale della Sicilia, dista 2 Km da Pachino ed è vicino a Noto. La sua attrazione principale è la Tonnara, una delle più importanti della Sicilia, nata sotto la dominazione musulmana. Il centro è chiuso al traffico ma potete raggiungerlo a piedi, appena entrati verrete affascinati dalle piccole stradine colorate dai tanti localini, bar, ristoranti, piccoli negozi di souvenir e dalle due attività commerciali più importanti.

Qui potrete acquistare prodotti del mare soprattutto la bottarga e la ventresca di tonno rosso, i pomodori di pachino (IGP) e il Nero d’Avola. È un posto dove vale la pena trascorrere un’intera giornata passeggiando, magari mangiando un gelato, osservando la sua bella spiaggia con l’acqua fresca e cristallina. Si possono raggiungere in barca due isolotti: isola Piccola (Brancati) e isola Grande inserita nel porto; da non perdere la spiaggia di Spinazza (a nord) e la spiaggia del Cavettone (a sud) che presentano bei fondali per gli appassionati di immersione e di snorkeling.

Andando verso il centro si passa per le casette caratteristiche e colorate; camminando si incontra l’arco e oltrepassandolo si distingue il più bel palazzo del borgo: quello di Villadorata del XVII secolo degli antichi signori che abitavano il posto. Guardando più in là vedrete piazza Regina Margherita che presenta due chiese dedicate al Patrono S. Francesco di Paola. Folkloristiche le bancarelle dove fare shopping, piacevole gustare ottimi gelati e granite artigianali passeggiando.

Attorno al palazzo Villadorata potrete vedere le case dei pescatori,costruite in blocchi quadrati col tetto spiovente risalenti al 1600 e oggi ospitano i turisti. La Casa del Forno oltre ad essere la più antica è la più caratteristica.

Altro posto caratteristico di Marzamemi che ha conservato tutto il suo fascino, è il porticciolo naturale detto la Balata, costituito da una piazzetta e circoscritto da una parte dalle case e dall’altra bagnato dal mare ed accoglie le imbarcazioni da diporto. Da qui si può ammirare la Vecchia Fabbrica che un tempo produceva ghiaccio.

La Balata è il luogo di ritrovo turistico dove farsi conquistare dalla movida, incontrare qualche vip, assistere se vi capita al Festival Internazionale del Cinema di Frontiera; bella la veduta sul mare, soprattutto al calar della sera quando si passeggia nei dintorni e la vista si fa magica!

Il borgo si può visitare in giornata a piedi ma sono tante le escursioni che si possono organizzare. Imperdibili l’oasi di Vendicari o le spiagge vicine come Calamosche e San Lorenzo; ma per andarci occorre avere un mezzo. Si può affittare una barca e fare un giro per raggiungere questi ed altri posti suggestivi, pieni di storia e dai fondali colorati. Un incanto camminare lungo queste spiagge con i piedi sulla sabbia, o immergersi tra i sentieri ricchi di cultura e di natura. Vale la pena spingersi fin qui; e ci si può arrivare anche noleggiando una macchina. Non si può a questo punto rinunciare a fare una gita anche a Noto e a Siracusa.

Il piccolo borgo dalle antiche costruzioni si illumina la sera di mille colori, si animano i localini accoglienti dove si può prendere un aperitivo o cenare all’aperto a base di pesce e bere dell’ottimo vino. Spesso dei complessini suonano musica e si può ballare. Il posto è accogliente non solo per i turisti ma anche per le famiglie con figli a seguito.

Il periodo migliore per visitare Marzamemi è la primavera o l’autunno quando non c’è il turismo di massa per godere del panorama, della quiete, appagarsi dei profumi della natura, fare delle foto in tranquillità, immersi in un paesaggio unico.

Cos’altro c’è da sapere

Dove alloggiare: nelle case dei pescatori adibite a casa vacanze molto caratteristiche con tutti i comfort. Sistemazioni con cucina, molte hanno la terrazza e si può usufruire della camera da pranzo. L’abitazione consente il nolo di bici e di auto

Dove mangiare: vi consiglio il Principino, un’accogliente location dove potrete gustare dell’ottimo pesce, c’è un grazioso cortile colorato se preferite stare all’aperto e i prezzi sono sulla media.

Cosa comprare: l’ottimo tonno e i prodotti del mare in genere, i pomodori di pachino IGP, il Nero d’Avola e i caratteristici souvenir.

Testo di Antonina Licitra | Riproduzione riservata Latitudeslife.com