Torino e il pallino per la cucina

Il pallino: il gioco delle bocce ruota interamente intorno alla piccola sfera. Tutti lo sanno alla Società Bocciofila Madonna del Pilone di Torino, un circolo aperto dal 1943 e storico luogo d’incontro del quartiere, oggi anche pregevole trattoria.

A Torino, sulle sponde del Po, a due passi dal Piazza Veneto, con l’impressione di stare in campagna. È una vera bocciofila: qui si disputano ancora gare e tornei, ma si gioca anche a bocce quadrate (meglio conosciute come boule carrès), gioco molto conosciuto in Francia dove si svolgono anche i campionati mondiali della disciplina.

Un luogo unico

Dunque il retaggio della cultura francese nei costumi dei Savoia si sente. Anche a Torino le bocce sono tuttora molto praticate e sopravvivono diversi circoli dove ritrovarsi. Un luogo come la Bocciofila del Pilone è però cosa rara: qui si gioca sul serio, c’è un parco per i bambini, ci sono panchine e tavoli sotto glia alberi, vicinissimo scorre il fiume. È un luogo davvero ameno e d’altri tempi. In più si mangia, e bene.

Bocce e gastronomia

Dall’agosto scorso la gestione è stata rilevata da Lugi Ricciardi, che dall’editoria (Utet e Panini) è approdato alla ristorazione passando da Eataly e Ghiottus Taberna, e da Patrizia, con un passato nella moda e nel benessere e nelle pratiche tradizionali thai. Sono loro che oggi animano le serate della Bocciofila Madonna del Pilone e per entrambi l’obiettivo è uno solo: creare uno spazio di convivialità, qualità e sapore ai piedi della collina di Torino.

La Bocciofila è aperta tutti i giorni, con un menu che cambia quotidianamente e spazia tra ricette attinte da tutto il territorio italiano, cucinate da chef qualificati e con un’attenzione quasi maniacale ai prodotti, soprattutto del Piemonte. Uno dei punti di forza sono le cene e degustazioni a tema. Come quella recentissima dedicata ai prodotti della Valchiusella, piccolo scrigno del Canavese, che ha portato in tavola vere delizie e rarità, come le Miasse o la zuppa di Ajucche, cucinate da chef locali e presentate direttamente dai produttori.

Il mercato mattutino

Altro chicca è il mercato della domenica mattina con i prodotti degli orti vicini. Tanti clienti trovano veramente piacevole entrare nel cortile e fare compere di primizie appena colte, le stesse che andranno poi utilizzate per i piatti del Circolo.

La sera il bel dehors si illumina e diventa romantico e suggestivo. Sembra quasi di stare in vacanza, seduti a lume di candela a sorseggiare un vermouth, aspettando una delle ricette semplici e raffinate proposte dalla cucina. Che si vada a punto o si bocci, qui non si sbaglia mai.

Info utili

Società Bocciofila Madonna del Pilone

Viale Suor Giovanna Francesca Michelotti, 102/A 10132 Torino TO – tel. 011 899 9205

Testo di Teresa Scacchi |Riproduzione riservata © Latitudeslife.com