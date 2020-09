Caccia al tesoro in Toscana

Tuscany treasure hunting è un viaggio d’architettura alla scoperta di perle segrete

Se oggi chiedessimo ad un nostro ospite quale sia il suo film (o canzone o destinazione) preferito riceveremmo senza alcun dubbio risposte diverse tra loro, che spaziano tra generi ed epoche storiche diverse.

Sarebbero tutti concordi nel riconoscere un terreno comune che nutre le varie risposte; infatti il film preferito è quello che non ti stanchi mai di guardare, quello che puoi vedere e rivedere, incollandoti alla poltrona senza che manchi di sorprenderti ed emozionarti ogni singola volta.

Alcuni luoghi esercitano su di noi lo stesso fascino magnetizzante; entrano a far parte delle mete d’affezione, un sentimento che ci lega ad essi quasi fossero delle persone care. Questo viaggio, costruito come un vestito su misura, ci porterà a guardare oltre le pietre di volta, a riprogettare con l’immaginazione dettagli e colori; aggiungeremo ad ogni tappa un significativo mattone ad una costruzione architettonica onirica unica ed irripetibile.

La Toscana: il set perfetto

La Toscana è il set prediletto per questa avventura firmata da Tuscany Treasure Hunting e Listone Giordano; anche chi non l’ha ancora visitata ha ben presente e potrebbe facilmente avere a mente i suoi dolci paesaggi o i monumenti più iconici che da sempre l’hanno celebrata a livello mondiale.

Tuttavia, proprio in un momento in cui viaggiare è diventato più complicato, rifugiarci nella memoria potrebbe non essere più sufficiente. Per questo abbiamo pensato di metterci alla ricerca di posti, attività e angoli meno battuti della Toscana da riscoprire lentamente o più a fondo.

Un viaggio diverso

Un viaggio per ritrovare le bellezze nascoste della regione dopo la lunga quarantena. Una regione che racchiude in séanime diverse e bellezze inaspettate, al di fuori degli itinerari turistici più noti. Listone Giordano ha chiesto ad architetti e protagonisti del mondo della progettazione d’imbarcarsi (o meglio mettersi alla guida di quattro equipaggi) in un viaggio a tappe dal misterioso svolgimento. Sorprendenti curve e cambi di direzione, abbandonarsi alla guida, seguire i sentieri che li porteranno alla scoperta di piccoli e grandi tesori, i borghi toscani uniti tra loro dal fil rouge disegnato dalle città della Collezione Atelier.

Un’esperienza unica

Ecco come trasformare un weekend di vacanza in un’esperienza unica, perché unico è quell’insieme di paesaggio, storia e cultura. Partendo dalla città fiorentina si dipanerà attraverso dolci colline, vigneti e strade sterrate nascoste all’occhio di un turismo più frettoloso.

È nel cuore della Toscana più profonda che si conservano luoghi modellati dallo scorrere del tempo e da abitudini capaci di svelare il vero fascino della scoperta e del viaggio. Sono i borghi, nella loro struttura, ad alternare opere artistiche, ville d’epoca, ristoranti a offrire una grande opportunità ai nostri ospiti per rispondere ad enigmi; così si possono anche svelare misteri, rivivere epoche storiche congelate nel tempo, diretti dalla sapiente regia dell’architetto Elena Bolis Soldani e il suo consolidato team di esperti (di viaggio, rally ed intrighi storici).

Info utili

Per informazioni su Tuscany Treasure Hunting visitare il sito ufficiale.

di Redazione |Riproduzione riservata © Latitudeslife.com