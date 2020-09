Fiumicino è l’aeroporto più sicuro al mondo

In questi ultimi mesi, causa pandemia di coronavirus, viaggiare per andare in vacanza non sempre è risultato essere un piacere. Molti turisti, hanno preferito restare a casa o, al massimo, hanno scelto di spostarsi verso mete più vicine ai loro luoghi di residenza. Il settore turistico è andato in crisi praticamente in tutto il mondo. L’Italia è tra i Paesi che più stanno soffrendo del calo di visitatori.

COVID-19 5-Star Airport Rating

Molti vacanzieri hanno preferito evitare il Belpaese per via della situazione sanitaria. Ma forse da oggi la situazione potrebbe cambiare. Se non ci saranno ulteriori imprevisti, infatti, già nei prossimi giorni si potrà assistere ad un aumento di persone che si imbarcano sui voli diretti verso l’Italia. Il tutto grazie ad un forte incremento delle misure di sicurezza e di igiene nell’aeroporto di Fiumicino. Questo scalo, noto anche come Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci, è il primo in tutto il mondo ad aver ottenuto il “COVID-19 5-Star Airport Rating” da Skytrax, un ente di rating aeroportuale internazionale.

Si tratta di un riconoscimento prestigioso che considera non solo la sicurezza dell’aeroporto, il più trafficato in Italia, ma anche la sua pulizia, l’efficienza dei test covid, la segnaletica di facile lettura in più lingue, comprensibile anche agli stranieri, l’applicazione rigorosa delle mascherine, e il monitoraggio efficace di tutti i voli in entrata e in uscita in un unico terminal.

Sebbene Skytrax sia conosciuta per le sue classifiche annuali dei migliori aeroporti del mondo, l’emergenza sanitaria ha spinto l’organizzazione a proporre una designazione per l’igiene aeroportuale. La valutazione che ha consentito all’aeroporto di Fiumicino di ottenere l’attestato, è basato su “una combinazione di controlli procedurali dell’efficienza, analisi dell’osservazione visiva e test di campionamento ATP”.

Il 1 ° settembre, nell’aeroporto è stato aperto un centro di test Covid di 7.000 metri quadrati, che è co-gestito con la Croce Rossa italiana. Un punto fondamentale nella lotta al coronavirus. Ma non l’unico. Lo scalo ha ottenuto punti per la segnaletica di facile lettura in più lingue, l’applicazione rigorosa di indossare la maschera, il personale di pulizia visibilmente presente ed efficienza grazie al consolidamento di tutti i voli in entrata e in uscita in un unico terminal per un più facile monitoraggio.

Finora Skytrax ha monitorato solo gli aeroporti europei e, a seguito delle opportune verifiche, ha stilato una classifica che potrà ritornare utile a tutti coloro che vogliono continuare a viaggiare ma, ovviamente, desiderano usufruire degli strumenti per evitare un possibile contagio.

5 stelle per Fiumicino

Nella graduatoria Fiumicino, come detto, si colloca al primo posto con cinque stelle. Secondo i criteri Skytrax, ciò indica “standard molto elevati di pulizia dell’aeroporto e procedure di manutenzione”. È giudicato positivamente il sistema di sanificazione automatico UV Clean Touch del sistema di monitoraggio della temperatura corporea, che grazie all’adozione di cento nuovi termoscanner di ultima generazione avviene in meno di due secondi. Non meno importante è la questione delle indicazioni rivolte ai passeggeri, che vengono costantemente informati delle procedure sanitarie tramite i numerosi totem esposti all’interno dello scalo: attraverso questo strumento si ottimizzano tutte le procedure d’imbarco. Buono anche il punteggio per anche l’applicazione rigorosa della mascherina e per il fatto che il personale di pulizia fosse visibilmente presente. Premiata anche l’efficienza grazie al consolidamento di tutti i voli in entrata e in uscita in un unico terminal così da monitorare ancor più attentamente la situazione.

Gli aeroporti di Málaga-Costa del Sol in Spagna, quello di Nice Côte d’Azur in Francia e Heathrow di Londra vengono subito dopo con tre stelle: questo punteggio designa una qualità definita media. Ma il lavoro di Skytrax è solo all’inizio. L’ente, infatti, spera di valutare gli aeroporti in Nord America, Medio Oriente e Asia entro nell’autunno del 2020.



Testo di Gabriele Laganà|Riproduzione riservata © Latitudeslife.com