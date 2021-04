Viaggio e relax: i migliori centri benessere del Qatar

Il Qatar è la destinazione più gettonata di quest’estate: con le sue spiagge idilliache, il tempo sempre meraviglioso ed un mare introvabile altrove è la vacanza perfetta per una fuga all’insegna del relax. Non finisce qui: il Qatar può vantare anche i migliori centri benessere al mondo.

Se volete respirare le splendide atmosfere del medio-oriente senza rinunciare ad un momento di puro relax, non potete perdervi gli splendidi centri benessere del Qatar: attrezzature all’avanguardia, design semplici ed eleganti, tante scelte per tutte le tasche. Ecco i cinque migliori centri benessere del Qtar.

Zulal Wellness Resort

Il Zulal Wellness Resort già stato premiato come Migliore Nuovo Rifugio Benessere del Mondo 2020, e non è un caso: il centro è una struttura estesa per un’enclave costiera appartata a nord di Doha, per un’immersione totale nelle atmosfere del Qatar. Provate la Zulal Serenity, un luogo per riscoprire se stessi e per scegliere, grazie all’aiuto di esperti del settore, uno stile di vita più equilibrato e salutare.

Non mancano anche le offerte per le famiglie, grazie a percorsi di benessere pensati per tutte le età e per ritrovare l’equilibrio e la felicità familiare. Non mancano anche le splendide suite per famiglie, anche numerose, che rispecchiano la splendida architettura tradizionale del Qatar.

Marsa Malaz Kempinski

Il Marsa Malaz Kempinski fa parte di uno splendido hotel a cinque stelle di grande lusso, situato al The Pearl-Qatar, su un tratto di spiaggia esclusiva per i suoi clienti. Non meno di 3.000 mq di centro benessere con ben 21 sale per trattamenti e massaggi di altissima qualità.

Questo centro è davvero un pacchetto completo per una vacanza spettacolare: un hotel di altissimo livello, con ben sette ristoranti per gustare tutte le specialità locali e non, quattro bar, campi da golf, uno stupendo centro benessere, oltre alla fantastica spiaggia privata.

Sharq Village & Spa

Lo Sharq Village & Spa è l’offerta più completa che potrete trovare per un centro benessere: il centro si articola come un tradizionale villaggio locale, ma di alto lusso, con di 23 sale per i trattamenti e quattro aree spa, ognuna con un tema diverso per un’esperienza unica.

La particolarità di questa spa è l’unicità dei suoi trattamenti, basati su ingredienti e tradizionali locali, per assaporare fino in fondo le atmosfere locali. Non perdetevi neanche tutte le attività e gli appuntamenti nelle paradisiache piscine, nonché nella splendida spiaggia privata.

Al Messila

Al Messila è un rifugio a cinque stelle oltre ad un centro sanitario all’avanguardia, immerso nei profumi dei giardini di un’oasi autoctona. Sono disponibili sia suite sia delle villette private, con tutti i confort: giardino e piscina privata, camere ampie e spaziose in un design che riprende gli stili tradizionali in un design unico.

Il centro offre sia una spa che un centro fitness, con diversi campi da tennis, squash, ampio spazio per il jogging mattutino ed una palestra ben attrezzata. La particolarità del centro benessere è che esclusivo per donne, con stupende strutture idrotermali, tra cui tre piscine per terapie e quattro aree idrobenessere.

Banana Island Resort

Il Banana Island Resort è il luogo perfetto per una fuga dalla routine: immersa in una splendida isola privata, il centro si estende attraverso lussureggianti giardini botanici. La spa è di altissimo livello, con una ricca scelta di trattamenti, basati su ingredienti autentici e tradizionali, per un’esperienza unica.

Il resort è davvero per tutti i gusti: oltre alla spiaggia privata, il centro offre una piscina per surfare in sicurezza, un centro per le immersioni ed uno spettacolare cinema privato.

Info utili

Ecco tutte le info dei migliori centri benessere del Qatar.

Zulal Wellness Resort

Lo Zulal Wellness Resort si trova in uno dei punti più spettacolari della splendida costa del Qatar ed è già aperto per le prenotazioni da inizio maggio.

Dove: Madīnat ash Shamāl، Al Ruwais, Qatar

Telefono: +974 4477 6500

Sito web

Marsa Malaz Kempinski

Il Marsa Malaz Kempinski con il suo hotel a cinque stelle di alto lusso che contiene tutto quello che si può desiderare, a partire dalla splendida spiaggia esclusiva per i clienti.

Prezzi: I prezzi partono da 183 euro per una notte in una suite per due adulti.

Dove: The Pearl – Doha, Costa Malaz Bay, Doha, Qatar

Telefono: +974 4035 5555

Sito web

Sharq Village & Spa

Lo Sharq Village & Spa è uno splendido villaggio in stile tradizionale per riscoprire le autentiche atmosfere del medio-oriente, in un centro di alto livello.

Prezzi: I prezzi partono da 226 euro a notte per due adulti.

Dove: Ras Abu Abboud St, Doha, Qatar

Telefono: +974 4425 6666

Sito web

Al Messila

Al Messila è un’oasi esclusiva e a cinque stelle, perfetta soprattutto per donne single cui il centro è dedicato, così da recuperare l’equilibrio fisico e mentale.

Prezzi: I prezzi partono da 148 euro a notte per due adulti.

Dove: Um Al Saneem Street Street Number 970, Doha, Qatar

Telefono: +974 4445 0000

Sito web

Banana Island Resort

Il Banana Island Resort è il rifugio perfetto per fuggire dalla quotidianità, in una paradisiaca isola privata di altissimo livello, con tutto quello che serve per una vacanza perfetta ed unica.

Prezzi: I prezzi partono da 331 euro a notte per due adulti.

Telefono: +66 (0) 2 365 9110

Sito web

