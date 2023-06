©Shutterstock

Quest’estate vuoi optare per una bella vacanza all’italiana? Complice anche l’aumento dei prezzi per i viaggi all’estero, sono sempre di più le persone che scelgono di rimanere nel Belpaese per le ferie; e con le venti regioni che possiamo vantare, ognuna con caratteristiche uniche e irripetibili, la riscoperta della bella Italia può davvero non finire mai.

Ma quali sono i luoghi davvero imperdibili per l’estate che sta arrivando? Ecco 3 idee perfette per una vacanza estiva italiana.

Salento, Puglia: il tacco dello stivale

la spiaggia di Torre dell’Orso, Puglia ©Shutterstock

Quando pensiamo all’estate, i paesaggi della Puglia sono immagini che subito si associano all’idea di sole, mare e relax. In effetti il sud Italia può vantare alcune delle zone più estive in assoluto non solo d’Italia, ma di tutto il Mediterraneo, e in particolare la zona del Salento: qui puoi trovare infinite distese di sabbia bianca e fine che incontra dolcemente acque cristalline e limpide, il tutto sotto un cielo così sereno da darti l’idea che qui sia sempre estate.

Tra le mete più gettonate del Salento non puoi perderti Torre dell’Orso, la Baia dei Turchi e la spiaggia Pescoluse, meglio conosciuta come “le Maldive del Salento”.

In queste zone potrai scegliere di alloggiare in uno dei numerosi villaggi turistici disponibili in Puglia, che oltre a concederti una posizione strategica -spesso direttamente sul mare-, sapranno anche farti sentire a casa grazie all’elevata qualità e alla personalizzazione dei servizi offerti.

Cinque Terre, Liguria: tra quiete e colori

Cinque Terre, le case colorate di Manarola ©Shutterstock

Per una vacanza estiva italiana da cartolina, le Cinque Terre liguri sono la destinazione che fa per te. Con i loro colori vivaci e i borghi pittoreschi di Manarola, Vernazza, Corniglia, Monterosso e Riomaggiore, qui avrai modo di immergerti nella vera essenza della Liguria e godere delle sue acque inaspettatamente cristalline.

Se per molti, infatti, il mar Ligure è semplicemente quello “più vicino”, in realtà si tratta di un tratto di costa davvero sorprendente e difatti quest’anno la Regione si è aggiudicata il primo posto in quanto a numero di Bandiere Blu.

Per le stradine delle Cinque Terre potrai vivere una vacanza più tranquilla, a tratti chic: immagina di cenare in un bel ristorantino di pesce, a ridosso del mare, con il volo dei gabbiani e il tramonto che scalda il cielo. Un vero sogno!

Martinsicuro, Abruzzo: nel cuore d’Italia

La spiaggia di Martinsicuro in Abruzzo ©Shutterstock

E se per ora siamo stati un po’ al sud e un po’ al nord, vediamo adesso una località interessante del centro Italia: Martinsicuro, un borgo di mare nel nord dell’Abruzzo.

Si tratta del luogo ideale in cui trascorrere delle vacanze di famiglia, magari alloggiando in uno dei tanti campeggi che si trovano lungo tutta la strada del mare: un tipo di vacanza più rilassante, durante cui abbandonare l’auto e godersi ogni attimo di sole e di tranquillità.

Martinsicuro vanta spiagge molto ampie e belle, un litorale dotato sia di lidi e chalet, sia di tanto spazio lasciato a disposizione per chi ama la spiaggia libera.

Inoltre, a Martinsicuro è presente un’ampia Bau Beach, ideale per chi ama viaggiare insieme al proprio cane.

