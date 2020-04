Basilicata, a Bernalda per un tuffo nella tradizione

In Basilicata per una vacanza romantica e avventurosa all’insegna delle antiche tradizioni

Tesori naturali di grande fascino, paesaggi ammalianti, caratteristici centri urbani dove il tempo sembra essersi fermato, dove la dolcezza del mare e l’imponenza delle montagne che si fondono alla perfezione in un unico elemento. E poi Matera, città unica e semplicemente incantevole. È la Basilicata, una Regione da scoprire e nuovo trend per quanti desiderano vivere una vacanza originale, avventurosa e romantica. Il fil rouge che lega le eccellenze dl territorio sono l’amore ed il rispetto per le tradizioni. La gentilezza e l’ospitalità delle persone che si incontrano nei centri urbani più grandi o nei piccoli borghi sono resi ancora più preziosi dal senso di autenticità che si respira ad ogni passo: qui ci si sente davvero a casa.

1 di 8

E se la voglia di scoprire ed assaporare questi aspetti è forte, allora si deve raggiungere Bernalda, affascinate centro situato a breve distanza dal mare di Metaponto. Questa località racchiude, come uno scrigno, lo spirito più vero della Basilicata. Elegante ed intimo, l’hotel Borgo San Gaetano accoglie i visitatori che vogliano godere di un soggiorno fatto di atmosfere rilassate, piccole attenzioni e riscoperta del piacere di vivere. Curato nei minimi dettagli, la struttura offre comode suite realizzate in stile contemporaneo in spazi originali e con materiali tradizionali, quali pietra e legno. Una reinvenzione che, però, rispetta segue linee architettoniche ben precise che seguono la tradizione.

A Bernalda le macellerie si trasformano in ottimi ristoranti di carne e l’imponente Castello è circondato dalle semplici ma eleganti case squadrate che si intrecciano in un dedalo di viuzze nella città vecchia. Nel borgo tutto parla di un mondo tradizionale che resta in vita rivitalizzando il presente.

I servizi di altissima qualità a prezzi davvero interessanti. Un soggiorno parte da 90 euro per due persone a notte, con la prima colazione decisamente abbondante inclusa. Oggi l’emergenza coronavirus non permette di viaggiare, ma, appena passerà l’emergenza, si potrà andare in Basilicata per ritemprare corpo e spirito.

Per informazioni

Borgo San Gaetano

Vico Corso Metaponto 25

Tel. 0835 1790014- Cell. 345 0343671

reception@borgosangaetano.com

www.borgosangaetano.com

Testo di Gabriele Laganà|Riproduzione riservata © Latitudeslife.com