Puglia, la magia di un viaggio vicino casa

Considerata l’emergenza in corso, la Puglia rappresenta un’ottima scelta per effettuare il cosiddetto turismo di prossimità.

Non si sa se in estate gli italiani potranno fare qualche giorno di vacanza. L’emergenza coronavirus, infatti, è ben lontana dal concludersi. Però uno spiraglio per trascorrere qualche giornata di relax si è aperto, anche se le notizie non sono ufficiali. Probabilmente nei prossimi mesi si potrà effettuare un “turismo di prossimità”: in pratica viaggi in luoghi in Italia, magari non troppo lontani dal comune di residenza e non molto affollati. La Puglia potrebbe essere una di quelle destinazioni perfette per progettare, con tutte le cautele del caso, una vacanza che permette di godere di una natura spettacolare in riva al mare o nell’entroterra facendosi incantare dalle tracce di una cultura millenaria.

Una combinazione perfetta che consente di vivere una indimenticabile esperienza anche concentrando il proprio soggiorno in una piccola area. La Puglia, del resto, è letteralmente disseminata di tesori come, solo per citarne alcuni, il candore dei vicoli di Ostuni, le forme uniche dei Trulli di Alberobello, gli splendori barocchi di Lecce, i faraglioni del Parco Nazionale del Gargano o l’oasi faunistica della Riserva di Torre Guaceto incorniciata dal turchese dell’Adriatico.

Senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche che allietano il palato e che possono essere portate a casa. Tra i prodotti più invitanti vi sono l’olio EVO, latticini profumati, verdure freschissime, carne e pesce eccellenti, dolci quasi leggendari come il pasticciotto leccese. Anche la struttura nella quale pernottare può rendere la vacanza ancora più suggestiva. Evolution Travel propone numerose e differenti tipologie di strutture per trascorrere al meglio il proprio soggiorno.

Esclusiva masseria nel Salento

A Torre Mozza, in un ampio parco naturale, sorge l’Antica Masseria. La struttura, con la sua alta qualità dei servizi offerti, fa parte del circuito di Dimore d’Epoca con altri esclusivi hotel storici d’Italia. La masseria è una soluzione ideale sia per grandi che per i piccini grazie alla sua vicinanza al mare, l’ottima cucina tradizionale, le proposte di animazione e ai vari tipi di sport offerte giornalmente dallo staff.

Quota a persona, per 8 giorni 7 notti, a partire da euro 773 in struttura 4 stelle in mezza pensione. Inclusi anche i viaggi aerei di andata e ritorno.

Pullman per un tour storico

È possibile partecipare ad un tour guidato che permette di percorrere numerose città della Puglia per conoscere la sua storia attraverso castelli e fortificazioni medievali. Pernottando a Bari, ogni giorno si andrà a visitare una zona diversa. Ad esempio, si potrà visitare la città vecchia del capoluogo pugliese e il castello svevo. Oppure scegliere la parte nord con Trani, Barletta e Castel del Monte o quella orientale in cui scoprire le fortezze di Bitonto, Modugno, Bitritto e Sannicandro. O ancora, il sud con Gioia del Colle e Conversano concludendo con le visite a Mola di Bari, Polignano a Mare e infine Monopoli.

Quota a persona, per 5 giorni 4 notti, a partire da euro 595. Nel prezzo è incluso il pernottamento con formula mezza pensione, il tour in pullman e le visite guidate.

Casa a Gallipoli

Soggiorno in elegante appartamento a Gallipoli, definita la perla dello Ionio. La città è una meta che attrae tantissimi turisti grazie alle distese di spiaggia sabbiosa, il mare cristallino, un centro storico ricco di monumenti e piccoli ristoranti dove gustare cucina locale.

Quota a persona, per 8 giorni e 7 notti, a partire da euro 350. Il trattamento include solo il soggiorno in appartamento.

A Taranto in resort

Il resort Torreserena Village, struttura a 4 stelle, si trova a Marina di Ginosa. Affacciata direttamente sulla costa ionica, gode di spiagge private e pinete dell’Arco Ionico. Il villaggio mette a disposizione degli ospiti numerose attrezzature per fare sport individuali: tra queste barche a vela, pedalò, canoe e paddle surf.

Quota a persona, per 8 giorni e 7 notti, a partire da euro 109 al giorno. Il trattamento comprende la pensione completa.

Testo di Gabriele Laganà|Riproduzione riservata © Latitudeslife.com

