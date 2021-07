NaturArte, alla scoperta dei parchi naturali della Basilicata

Con la partecipazione di diversi ospiti internazionali ha preso il via la 4° edizione di NaturArte. L’evento, che terminerà in autunno, ha lo scopo di far scoprire al pubblico i parchi naturali della Basilicata, il territorio e le comunità.

Il parco regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, Basilicata

Da sabato 3 luglio prenderà il via la 4° edizione di NaturArte, un grande progetto che ha lo scopo di far scoprire al pubblico i parchi naturali della Basilicata, il territorio e le comunità. La manifestazione, che terminerà in autunno inoltrato, percorrerà luoghi spesso incontaminati e di immensa suggestione, capaci di esaltare con la loro magia il visitatore, in una sorta di unico, lungo ed entusiasmante sentiero: la “Rete dei Parchi della Basilicata”.

Per un totale di quasi 200 mila ettari coperti si andrà alla scoperta del Parco della Murgia Materana, il Parco Nazionale del Pollino, del Parco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, del Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese e del Parco del Vulture.

Un ruolo fondamentale nel progetto NaturArte lo giocheranno le comunità locali che saranno pienamente coinvolte nelle numerose attività e negli eventi proposti.

Gli eventi

Craco in Basilicata Foto di 5001074 da Pixabay

Tantissimi sono gli appuntamenti in calendario. Oltre 40 saranno le attività in presenza che si svolgeranno. Spettacoli, concerti immersi nella natura, laboratori artigianali e workshop artistici, momenti di approfondimento con ospiti di rilievo internazionale sui temi della sostenibilità, biodiversità e green jobs: sono questi alcuni degli eventi capaci di trascinare il pubblico alla scoperta della Basilicata, Regione troppo spesso sottovalutata dal turismo di massa.

Nel corso di NaturArte si potrà partecipare anche ad incontri che esplorano il complesso rapporto dell’uomo con l’ambiente che lo circonda. Natura significa anche possibilità di praticare sport all’aperto. Non mancheranno, quindi, attività come il trekking, le escursioni ed i percorsi in bicicletta. Il tutto nell’ottica di andare alla scoperta del territorio.

Inoltre, sono stati realizzati speciali percorsi guidati che permetteranno di immergersi nella realtà dei piccoli borghi ancora rurali e dal grande fascino dove il tempo sembra essersi fermato. Tra le località che si visiteranno figurano Brienza, San Severino Lucano, Abriola, Noepoli, Montescaglioso e Pianelle.

Luoghi che apriranno le proprie porte e metteranno a disposizione spazi e saperi in occasione di Residenze Artistiche, evento che coinvolgerà attivamente le comunità locali, in uno scambio produttivo di energie creative.

A conclusione della manifestazione sono stati organizzati due progetti che coinvolgeranno i 5 Parchi: NaturArteDreaming, la performance musicale a cura del jazzista Nils Berg, e la “Favola dei Parchi della Basilicata”, esercizio di scrittura collettiva in collaborazione con lo scrittore Roberto Piumini.

Gli ospiti di NaturArte

Tanti gli ospiti che parteciperanno alla nuova edizione di NaturArte che si preannuncia scoppiettante. Tutti i protagonisti coinvolti nel progetto di NaturArte hanno un unico obiettivo: valorizzare e illuminare i valori naturalistici, storici e culturali della Basilicata.

Oltre al trombettista Paolo Fresu, all’attore Giuseppe Cederna e all’experience designer Maria Cristina Lavazza, quest’anno prenderanno aprte alla manifestazione anche la giornalista e reporter musicale Valentina Lo Surdo, il regista teatrale Dario De Luca e il già citato autore di letteratura per bambini Roberto Piumini.

Personalità che portano la propria esperienza e allo stesso tempo rielaborano in modo originale le proposte e le influenze delle comunità ospitanti, in sinergia con il territorio.

Testo di Gabriele Laganà|Riproduzione riservata © Latitudeslife.com

Informazioni utili:

Per conoscere il programma completo si consiglia di consultare il sito NaturArte.