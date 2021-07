Puglia: nel blu dipinto di blu

Un viaggio sensoriale alla scoperta di una Puglia bucolica tra l’entroterra e la costa di Polignano a Mare e Monopoli. Sospesi tra ulivi secolari e acqua cristallina, masserie antiche e ospitalità di classe. Sempre nel segno del bianco e del blu.

Testo e foto di Mauro Parmesani

Un tuffo nelle acque cristalline di Polignano a Mare, in Puglia ©Mauro Parmesani

Un’infinita processione di filari ricolmi di grappoli d’uva, accoglie il visitatore lungo la strada sterrata che si snoda nella vasta proprietà della Tenuta Bacano. Un piccolo mondo green situato a Turi, nell’entroterra pugliese tra Monopoli e Polignano a Mare.

Qui, in questo angolo di terra votata alla sostenibilità, dove il profumo di pesche, albicocche, ciliegie e gelsi si confonde con il rosmarino, si coltiva uva da tavola secondo natura.

E’ il risultato di anni di intenso lavoro di un gruppo di giovani agronomi, botanici e naturalisti pugliesi, che hanno ipotecato il proprio futuro in questa terra benedetta dalla natura creando la “Bella Vigna Experience” che, seguendo i principi del Food Consciousness, intende promuovere e far conoscere le varietà d’uva da tavola coltivata nel sud-est barese.

Uva da tavola per tutti i gusti

Pic nic all’ombra di un Carrubo alla Masseria Bacano ©Mauro Parmesani

Ve ne sono una ventina, tutte catalogate in base alla croccantezza, al contenuto zuccherino, all’acidità, e all’acquosità, giusto per citare i requisiti basilari. Del resto la Puglia, seguita dalla Sicilia è tra i principali produttori mondiali di uva da tavola, dopo il Cile.

Su 46 mila ettari di vigneti si producono oltre un milione di tonnellate annue. Anche noi ci siamo cimentati nel certosino lavoro di sfoltire i grappoli d’uva per farla crescere ancora più rigogliosa.

Un lavoro lungo e paziente coronato con il premio di un meraviglioso pic-nic preparato sotto l’ombra di un secolare carrubo.

Un pic-nic d’altri tempi, con il vento che smuove le foglie e i sapori dell’aia che trionfano nell’intenso blu del cielo. Un’esperienza imperdibile, per scoprire una Puglia bucolica, in sintonia con la natura.

Campi di grano e covoni: immagini di una Puglia bucolica ©Mauro Parmesani

Merito dell’intraprendenza di Talea Collection, operatore di nicchia nel luxury, che si prefigge di far conoscere gli aspetti più originali ed esclusivi del territorio, lasciando ai clienti ricordi indelebili.

Esperienze su misura in linea con le passioni e le aspettative degli ospiti, in sintonia con la filosofia del gruppo il cui motto è: “sono le persone che fanno la differenza”.

Talea è un mondo di proposte davvero singolari ed uniche per scoprire un territorio ricchissimo di tradizioni, di bellezze naturali e di gioia di vivere.

Scoprire la Puglia in moto

Imperdibile l’esplorazione del territorio con Tommy, a bordo della sua fiammante BMW R1250 Anniversary che fa parte delle 10 differenti moto a disposizione degli appassionati riders.

In moto con Discoverent alla scoperta della Puglia ©Mauro Parmesani

Discoverent è una start up che ha segnato il passo a causa del Covid ma che ora si appresta al meritato successo, grazie all’imprenditorialità e alla passione di Tommy e di suo padre Stefano, rider pugliese della prima ora.

I tornanti che portano alla Selva di Fasano sono divorati dalla BMW Anniversary, con la naturalezza e la potenza di un cavallo di razza. Il fresco che si respira sulle colline che dominano la costa mitiga la calura delle spiagge che, da lontano, sembrano miraggi fluttuanti nel blu del mare.

Come in parata, seguendo la linea sinuosa dell’Appia Antica, si susseguono le spiagge che da Torre Canne conducono a Monopoli. Un territorio da scoprire appunto in moto, per ammirare le bellezze della costa come il piccolo borgo di Savelletri o gli scavi di Egnazia, antico centro messapico citato da Plinio, Strabone e Orazio.

Il cui porto era il fulcro della via di comunicazione che univa l’Adriatico con l’Egeo e il Mar Nero durante il periodo della Repubblica Romana.

Lusso discreto e raffinato a La Peschiera

Il ristorante Sale Blu dell’hotel la Peschiera, è uno degli indirizzi più esclusivi della Puglia ©Mauro Parmesani

A pochi chilometri verso nord, nella Contrada Capitolo, sorge uno dei must dell’ospitalità pugliese ed italiana. L’elegante e raffinato boutique hotel La Peschiera, uno degli indirizzi lifestyle più esclusivi della Puglia.

Lusso discreto e raffinato, frutto di un sapiente lavoro di restyling e di recupero di un’antica riserva di pesca risalente al periodo borbonico, La Peschiera è un luogo unico, davvero pieds dans l’eau, con le sue 13 camere, che garantiscono convivialità ma anche privacy assoluta.

Puglia-Talea Collection- Hotel La Peschiera ©Mauro Parmesani

Assolutamente affascinante il ristorante Sale Blu, situato tra la spiaggia e il mare. Una piattaforma bianco candido che, come il pozzetto di un’imbarcazione, permette di toccare l’acqua cristallina.

In un’atmosfera intima e riservata, la cucina autentica, a base di pesce e crostacei freschi è orchestrata dal Resident Chef Vincenzo Montanaro che, fra le sue signature annovera la calamarata fresca con scampi e gli spaghetti integrali con mousse di ricci.

Talea Collection, di cui fa parte la struttura, propone anche itinerari nautici lungo la costa sia a bordo di yacht che, soprattutto, con i gozzi locali con i quali ci si può addentrare nelle grotte di Polignano a Mare e partecipare alla divertente “polparella”: una pesca al polpo seguendo sistemi vecchi di secoli.

Grotta Zinzulusa, una delle più famose grotte del litorale salentino ©Mauro Parmesani

Si parte al tramonto esplorando, assieme al pescatore, gli scogli alla ricerca del pregiato octopus utilizzando un cilindro con il fondo di vetro per localizzarlo e una lampara per attirarlo e catturarlo con le mani. L’insalata di polpo è uno dei piatti più caratteristici della cucina pugliese, servito fresco con trito di aglio, pomodorini e cipolla.

Assaporare la storia alla Masseria il Melograno

Muri bianchi immersi negli ulivi: benvenuti alla Masseria Il Melograno ©Mauro Parmesani

In contrada Torricella si staglia tra il verde della campagna di Monopoli, come un silenzioso guardiano, una delle prime e più affascinanti masserie per cui la Puglia è famosa nel mondo.

E’ la sagoma inconfondibile de Il Melograno, con i suoi 400 anni di storia, ad impressionare sin dall’ingresso il visitatore.

Ulivi secolari, bianco accecante, accoglienza regale e tante piccole grandi attenzioni che fanno della vacanza al Il Melograno un’esperienza indimenticabile.

Nella luce intensa del tramonto, seduti sulle sedie di un tempo passato, protetti da un ulivo secolare del ristorante Mùmmulo, la magia si compie e tutto si ammanta di un’aurea unica, indescrivibile.

Bianco e blu, i colori dominanti alla Masseria il Melograno ©Mauro Parmesani

L’olio di ulivi antichi, il pane fatto in casa, la mozzarella di giornata, i profumi e i sapori della campagna autentica e verace sono i veri ambasciatori di questa terra generosa ricca di storia contadina.

Del resto basta esplorare la campagna per trovare chicche nascoste che valgono il viaggio, come l’elegante e solitario Trullo del Podere. Un’oasi di silenzio e pace in cui perdersi per giorni interi.

Cartoline da Polignano a mare

Polignano a Mare ©Mauro Parmesani

Se una passeggiata nell’animato e vivace centro storico di Monopoli cattura la fantasia, la visita alla vicina Polignano a Mare scalda i cuori e libera la mente.

Siamo nel paesaggio da cartolina per antonomasia in cui, le alte scogliere a picco sul mare, sono le quinte indissolubili delle antiche case che, sfidando la legge di gravità, si protendono tra cielo e mare per sentirsi più vicini al grande disegno divino.

Camminare tra le viuzze dove forte si respira il sapore del mare, lasciarsi tentare dai versi ricercati del poeta contadino che riflettere sulla caducità della vita, è il preludio alla magnifica Cala Inferno, una quinta naturale di straordinaria bellezza.

Osservando dall’alto delle balconate il verde smeraldo dell’acqua, verrebbe voglia di tuffarsi, imitando gli atleti della Red Bull Cliff Diving World Series che per sette anni si sono tuffati dalle piattaforme cittadine da 21 e 27 metri d’altezza, dando vita a uno spettacolo senza pari, come quello famoso di Acapulco in Messico.

Sospesi tra cielo e mare: Polignano a Mare ©Mauro Parmesani

Qui ci si sente davvero sospesi tra cielo e mare e a ricordarlo è la famosa statua dedicata a Domenico Modugno che a tutto questo si ispirò per scrivere e cantare l’indimenticabile “Volare”.

E’ lui, con le braccia aperte tra lo scintillio dell’acqua, il protettore perenne di questo borgo marinaro, allo stesso modo della statua del Cristo Redentore sulla montagna del Corcovado a Rio de Janeiro, in Brasile. “Nel blu dipinto di blu. Felice di stare lassù”.

Infoutili

Informazioni: Talea Collection

Come arrivare: L’aeroporto di Bari è a meno di un’ora di macchina.

Dove dormire: La Peschiera Boutique Hotels. info@peschierahotel.com tel. 080.801066 – 3666953908

Il Melograno Luxury Hotels, info@melograno.com; tel. 080.6909030 -3277555368

Dove mangiare:

Masseria Bacano (@maseria_bacano)

Mùmmulo; nella Masseria Melograno

Sale Blu; all’interno de La Peschiera Boutique Hotel

Suggerimenti: da provare l’esperienza della Puglia in moto con Discoverent

Testo e foto di Mauro Parmesani|Riproduzione riservata © Latitudeslife.com