Pasqua: spunti ed idee per una vacanza slow, rurale e gustosa

Toscana, Umbria e Lombardia sono le regioni preferite dagli amanti delle vacanze in connessione con la natura. Molto apprezzata anche l’Italia dei piccoli borghi e dei sentieri naturalistici. Sei proposte di viaggio per il weekend di Pasqua, dal lago di Como alla Sardegna, preparate da Agriturismo.it e CaseVacanza.it.

Agriturismo le Radici in Valle d’Intelvi, Como ©Lucio Rossi

Manca poco meno di un mese e mezzo a Pasqua e sono molti quelli che stanno pensando di concedersi un breve periodo di riposo anche solo un fine settimana, spesso in connessione con la natura e l’aria pulita della campagna.

L’agriturismo viene sempre più considerato il luogo ideale per vivere una vacanza green e sostenibile. E nel contempo gustarsi la tradizione campagnola italiana fatta di cose semplici, dove trionfano piatti gustosi e genuini messi in tavola dai cuochi contadini, gli chef a “chilometro zero”.

Anche per il periodo pasquale sono in molti quelli che stanno pensando ad una “vacanza contadina” cullati dal ritmo lento e rilassato della primavera che infonde benessere e relax.

A confermare il trend positivo per le vacanze rurali lungo lo Stivale sono i dati raccolti da Feries – leader italiano nella ricettività extralberghiera online – relativi alle previsioni di viaggio per il weekend di Pasqua attraverso i suoi due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it.

Agriturismo: il 45% delle prenotazioni arriva dagli stranieri

Lungo le strade dell’Umbria, nei pressi di Assisi ©Shutterstock

La Toscana è la regione preferita dai vacanzieri che hanno scelto un soggiorno extraurbano ed extralberghiero. Al secondo posto l’Umbria (in forte crescita rispetto al 2023 con il 58% delle ricerche in più) seguita dalla Lombardia.

Secondo le rilevazioni di Feries la durata media dei soggiorni per il prossimo periodo pasquale tocca le cinque notti per una spesa di circa 530 euro per 4 persone.

In particolare, gli agriturismi segnano un forte interesse da parte dei turisti stranieri (con il 45% delle richieste) e un aumento della presenza dei gruppi di almeno 10 persone (+5% rispetto al 2023).

Sei proposte di viaggio slow, dal Lago di Como alla Sardegna

Molto apprezzata anche l’Italia dei piccoli borghi ricchi di storia e cultura e dei sentieri naturalistici che impreziosiscono ogni angolo dello Stivale.

Andiamo a conoscere sei destinazioni rurali studiate Agriturismo.it e CaseVacanza.it, che uniscono armoniosamente bellezze naturali, sano relax, buona cucina e gite alla scoperta di spettacolari attrazioni storico-culturali. Un tour per l’intero Stivale: dal classico Lago di Como e un’inedita Liguria fino al sud della Sardegna da scoprire fuori stagione. Nel mezzo l’affascinante Val d’Orcia, l’originale Valnerina, e la Costiera Amalfitana, una perla scaldata dal sole, Patrimonio Unesco dal 1997. Una terra che ha dalla sua anche una straordinaria tradizione gastronomica.

L’inizio della primavera sul Lago di Como

Uno scorcio sul lago a Varenna, Como, Lombardia ©Lucio Rossi

Il lago di Como è un grande classico, ancora più speciale a Pasqua con il primo caldo dell’anno, i favolosi giardini delle ville (Carlotta e Camilla solo per citarne due), cittadine da incorniciare e le vette delle Prealpi lombarde ancora innevate.

I borghi sul lago, alto o basso Lario, sponda di Lecco o di Como poco cambia, sono molti. Due su tutti: Rezzonico, perla medievale protetta dalle Alpi svizzere e Varenna fra le mete turistiche più apprezzate del lago.

Altrettante le meraviglie naturali, come l’isola Comacina, parco naturale ed archeologico o l’orrido di Bellano. Per gli amanti del trekking tre le vette da raggiungere, dove la fatica sarà ricompensata dalla vista meravigliosa sulle acque lacustri e sui suoi borghi: Monte Generoso, Monte Grona e i Piani d’Erna, raggiungibili anche dai meno allenati a bordo di una spettacolare funivia.

Dove pernottare: per scoprire il Lago di Como, si può scegliere una casa vacanze vista lago o un agriturismo affacciato sul lago e sulle montagne circostanti.

A Imperia e dintorni in una Liguria inedita

La Liguria non è solo le Cinque Terre o Genova (e dintorni): ogni suo punto è magnifico. Sceglierla a inizio primavera, quando il clima è più mite e la natura rinasce dopo il rigido inverno, è un’occasione davvero speciale.

Ad esempio la provincia di Imperia, nella Riviera di Ponente, è una meta tutta da scoprire a iniziare dal bellissimo capoluogo affacciato sul mare. E non mancano borghi storici come Cervo, da tempo inserito nel prestigioso club de “I Borghi più Belli d’Italia”con il suo centro storico caratterizzato da un dedalo di carruggi che scendono fino al mare, Apricale, che si trova invece nell’entroterra di Bordighera arroccato sulla cima di una montagna o Dolceacqua una chicca con tante sorprese tra cui l’iconico Ponte Vecchio e il Castello dei Doria.

Apricale, Imperia, Liguria, ©Lucio Rossi

Oltre al mare le montagne liguri sono uno spettacolo da togliere il fiato agli appassionati e non solo. Il Parco delle Alpi Liguri è una meraviglia da scoprire.

Dove pernottare: si può scegliere uno dei tanti agriturismi presenti, anche vista mare, dove si possono assaggiare i piatti tipici a base di pesce immersi nella rigogliosa natura ligure. Invece chi viaggia in gruppo o con la famiglia, può optare per una casa vacanza in uno dei borghi o delle cittadine della zona.

La magia della Val d’Orcia

Attraversata da bianche strade di campagna protette da lunghi filari di pioppi, costellata di piccoli borghi incantati e caratterizzata dalla presenza costante nel suo paesaggio di dolci e dorate colline, la Val d’Orcia è pura magia, uno degli angoli più preziosi della Toscana.

Pienza, Montalcino con la vicina Abbazia di Sant’Antimo e Bagno Vignoni con i suoi vicoletti e le case in pietra, sono i borghi più noti di questa splendida terra dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Dove pernottare: tra cucina tipica, cantine, camere con vista sul morbido paesaggio collinare, l’agriturismo è il posto giusto dove alloggiare e dove, perché no, godere anche di un gustoso pranzo pasquale. Per chi preferisce uno spazio più esclusivo e isolato, si può optare per una casa vacanza.

Pace e relax in Valnerina

La Valnerina è una stretta valle tra i monti dell’Umbria sud-orientale. Tra paesaggi naturali incontaminati e borghi, la valle percorsa dal fiume Nera è uno degli angoli più selvaggi dell’Umbria e anche uno dei più belli. Un trekking all’interno del Parco dei Monti Sibillini, sotto le sue cime e in mezzo ai suoi verdi boschi, darà grandi soddisfazioni a chi ama le passeggiate ad alta quota.

Tra i borghi spicca su tutti il suggestivo Castelluccio di Norcia. Luogo di favole, leggende e tradizioni, il paese si erge su una solitaria collina in mezzo a una vasta pianura che già a Pasqua, con la primavera appena iniziata, potrebbe dipingersi coi suoi fiori (in particolare fiordalisi, margherite e papaveri dai mille colori) che danno vita all’imponente e notissimo fenomeno della “fioritura” di Pian Grande e Pian perduto.

Dove pernottare: una casa vacanza nel verde della Valnerina è l’ideale per respirare al meglio la natura selvaggia e la pace di quest’angolo di Umbria. Tante le soluzioni anche in agriturismo pure all’interno del Parco dei Monti Sibillini.

L’incanto della Costiera Amalfitana Patrimonio Unesco

In primavera la Costiera Amalfitana mostra il meglio di sé. Senza la folla estiva un viaggio alla scoperta e riscoperta di una delle coste più famose d’Italia e del mondo (Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1997) ed immergersi nelle sue bellezze paesaggistiche, architettoniche, culturali e gastronomiche.

Da Vietri sul Mare a Positano, è un susseguirsi di località straordinarie tra cui Cetara, un piccolo borgo di pescatori incastonato tra mari e monti, Maiori con la rinomata frazione di Erchie, Ravello “Città della musica” e sede del famoso Ravello Festival, Atrani il più piccolo comune italiano, Furore con il famoso fiordo e Conca dei Marini.

Ma soprattutto Amalfi, cuore geografico e storico della Costiera. Basta perdersi tra i vicoli per scoprire con lentezza la sua architettura e gli splendidi panorami. Per chi cerca la natura incontaminata ci sono la meravigliosa riserva Valle delle Ferriere o il Sentiero degli Dei, nella top ten dei sentieri più belli al mondo. Molte anche le grotte che si aprono in vari punti del litorale, come la Grotta dello Smeraldo, per citare la più famosa.

Dove pernottare; sono moltissime le case vacanze disponibili, di lusso o più economiche, per due o per gruppi, così come gli agriturismi a picco sulle splendide acque campane.

Il Sud Sardegna tra mare e cultura

Tra spiagge, isole e borghi storici, il Sud Sardegna è la destinazione giusta per vivere una Pasqua diversa dalle altre. Nella parte più meridionale, dalle isole di San Pietro e Sant’Antioco fino a Porto Corallo, si avvicendano spiagge dall’anima tropicale.

Carloforte è un bellissimo comune sull’Isola di San Pietro. Iglesias, regina delle rievocazioni medievali, accoglie fra miniere e antiche chiese. Pula, con le sue animate piazzette e il patrimonio artistico dell’area archeologica di Nora offrono l’occasione di riflettere sulle civiltà del passato. Perla del Sud è Villasimius. Poco distante Capo Carbonara, che con le isole dei Cavoli e di Serpentara è stata nominata area marina protetta.

Senza dimenticare Cagliari, il capoluogo dell’Isola al centro del Golfo degli Angeli, città di bellezze artistiche che si rincorrono fra le vie dei quartieri storici.

Dove pernottare: tante le soluzioni in agriturismo e casa vacanza, in riva al mare o isolati da tutto e tutti, anche in abbinamento con un’ottima cucina

