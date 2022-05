A bordo dei treni storici per vivere l’emozione di un affascinante viaggio nel passato. L’iniziativa, particolarmente apprezzata dai turisti, gode del prezioso sostegno di Regione Lombardia.

Dopo il grande successo riscosso in passato, anche quest’anno in Lombardia è stato organizzato un intenso programma turistico dedicato ai treni storici.

Il calendario è stato presentato lo scorso venerdì a bordo del vagone storico presente nella Stazione Centrale di Milano dall’assessore regionale alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, e dal direttore generale della Fondazione Fs, Luigi Cantamessa.

Il ruolo di Regione Lombardia

Per supportare le attività di valorizzazione del patrimonio storico della ferrovia, ogni anno la Regione Lombardia mette a disposizione 500mila euro. Una cifra decisamente importante. Tra i 250 ed i 300 mila euro del budget sono destinati ai treni storici, effettuati da Fondazione Fs.

Come ha spiegato l’assessore, una iniziativa sporadica è stata resa strutturale. E questo perché la Regione è consapevole della straordinaria importanza di questo servizio da un punto di vista turistico. “I viaggi con i treni storici offrono una prospettiva unica, si viaggia su convogli antichi per poi immergersi nelle bellezze del luogo”, ha spiegato la Terzi che ha aggiunto che l’avventura a bordo dei convogli sono all’insegna della mobilità sostenibile e dell’intermodalità “in quanto, chi lo desidera, può utilizzare anche i battelli di navigazione”.

I numeri

Quella dei servizio dei treni storici è un’esperienza avvincente e particolarmente apprezzata da cittadini e turisti. I numeri parlano chiaro. Nelle stagioni dal 2018 al 2021 si è registrato un trend di viaggiatori progressivamente crescente.

“Dal 2019 ogni treno storico ha registrato la quasi completa occupazione dei posti a disposizione”, ha rilevato ancora l’assessore. Allo stesso tempo è necessario sottolineare che i dati del 2020 e 2021 sono stati influenzati dall’emergenza Covid-19. In questo biennio, infatti, la stagione è stata più breve e il limite di occupazione dei posti sui vagoni è stato del 50% e poi dell’80%. “In ogni treno, comunque – ha concluso Terzi – c’è stato il tutto esaurito“.

Per questo nel corso degli anni la Regione ha lavorato non solo per mantenere la proposta ma anche per implementarla. Cantamessa ha evidenziato che la collaborazione “da sempre dimostrata dal governo della Regione e oggi sposata anche dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia che si rinnova con l’obiettivo di consolidare insieme all’Assessorato alle Infrastrutture e Trasporti un nuovo modello turistico stabile utilizzando i treni storici della Fondazione FS”.

Lo stesso direttore generale della Fondazione Fs ha evidenziato che anche quest’anno i segni sono positivi in quanto le prime due corse in calendario hanno già fatto registrare il sold out a bordo. E questo, secondo Cantamessa, è il segno che il lavoro comune svolto negli ultimi 4 anni è riuscito nell’intento di valorizzare le più belle tratte ferroviarie della Lombardia.

Gli itinerari e le novità

Per la stagione appena iniziata sono stati creati tre nuovi itinerari in aggiunta a quelli degli anni precedenti: Milano – Monza – Molteno – Lecco, Milano – Monza – Lecco – Colico e Milano – Mortara.

Il programma completo prevede i seguenti itinerari:

Paratico (Sebino Express), che collega Milano e Bergamo al Lago d’Iseo. Si tratta dell’itinerario di più lunga tradizione che in passato è stato gestito da un’associazione locale (FTI, Ferrovie Turistiche Italiane, o ‘Treno Blu’)

Como-Lecco (Lario Express) da Milano e Monza. Questa rotta, realizzata dalla Regione a partire dal 2019, include un servizio di navigazione in coincidenza con il treno, svolto dal piroscafo storico Concordia.

Laveno da Milano e Gallarate. Questo itinerario fu introdotto con una corsa sperimentale nel 2020. Visto il successo ottenuto fu confermato dal 2021 ma venne arricchito con una crociera nel bacino Borromeo svolta dal piroscafo storico “Piemonte”.

Molteno-Lecco da Milano e Monza. L’itinerario fu introdotto con una corsa sperimentale nel 2021 in occasione del centenario della linea. Una intuizione che riscosse apprezzamento tanto che il programma è stato confermato anche quest’anno.

Lecco-Colico da Milano e Monza. Questo itinerario è stato introdotto quest’anno in via sperimentale per servire la sponda lecchese del lago (Varenna e Bellano)

Mortara da Milano e Pavia: al momento si tratta per il momento di una corsa singola creata in occasione di una manifestazione locale che si terrà a Mortara a fine maggio.

Informazioni utili:

Le date previste, di cui 7 con navigazione su battelli, sono disponibili consultando questo link.

