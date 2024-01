Gourmantico, viaggio gourmet in 21 ristoranti lombardi

Valorizzare il territorio attraverso l’alta cucina alla portata di tutti, questo lo scopo di Gourmantico, un viaggio gourmet in Lombardia con 21 soste, rappresentate dai ristoranti che hanno aderito al progetto. Un’iniziativa promossa dall’Associazione Culturale Enogastronomica Insieme.

Un momento della rassegna gastronomica Gourmantico

Ciascun ristorante promuove il suo menù degustazione completo, dall’antipasto al dolce comprese le bevande, al prezzo di settantacinque euro. La rassegna, già attiva, si chiude alla fine di aprile (San Valentino e Pasqua esclusi).

Sul sito www.gourmantico.it è già possibile prenotare la propria esperienza.

I numeri che sono stati presentati da Antonio Lecchi di Tenuta Casa Virginia sono: 21 ristoranti coinvolti, 4 provincie della Lombardia, 97 piatti studiati, provati e stagionalmente modificati; 44 preparazione con pesci tra acqua dolce e salata; 32 piatti con preparazione di terra tra vegetali e animali; 21 dolci di fantasia con frutta, spezie, bacche.

Gourmantico è lo spunto per fare un viaggio in Lombardia, dalla scoperta dei sapori del territorio Bergamasco, ai profumi del Lago d’Iseo, passando per la Brianza, Como e la Val Chiavenna.

Un’esperienza unica in meravigliose location, dalle cascine settecentesche a eleganti locali dal design minimal, con una cucina firmata dai migliori chef tra cui i noti stellati: Enrico Bartolini, Pierantonio Rocchetti, Giancarlo Morelli, Stefano Arrigoni, Umberto De Martino, Roberto Proto, Camillo Rota, Stefano Masanti, Cristian Fagone.

I ristoranti di Gourmantico:

Ristorante “Al Vigneto” – chef Samuele Siragusa

Via Don Pietro Belotti, 1 – Grumello del Monte – 24064 (BG)

Ristorante ”Antica Osteria dei Camelì – Chef Loredana Vescovi

Via Guglielmo Marconi, 13 – 24030 Ambivere (BG)

“Bolle” Restaurant

Via Provinciale, 30 – 24040 Lallio – Bergamo

“Ristorante Collina” – Chef Mario Cornali

Via Capaler, 3, – 24030 Almenno San Bartolomeo (BG)

Ristorante “Cucina Cereda” – Chef Giuseppe Cereda

Via Luigi Piazzini, 33, – 24036 Ponte San Pietro BG

Ristorante “Frosio” – Chef Paolo Frosio

Piazza Lemine, 1, – 24011 Almè BG

Ristorante “Il Cantinone” dello Sport Hotel Alpina – Chef Stefano Masanti – sommelier Raffaella Mazzina

Via Antonio De Giacomi, 39 – 23024 Madesimo (SO)

Ristorante “Il Cantuccio” – Chef Mauro Elli

Via Dante Alighieri, 32 – 22031 Albavilla (CO)

Ristorante “Il Saraceno” – Chef Roberto Proto

Piazza Don Luigi Verdelli, 2 – 24050 Cavernago (BG)

Ristorante “Impronte” – Chef Cristian Fagone

Via C. Baioni 38, – Bergamo

Ristorante “La Caprese” – Chef Bruno Federico e Chef Alex Normanni

Via Giuseppe Garibaldi 7 – 24030 Mozzo (BG)

Ristorante “Loro” Chef Pierantonio Rocchetti

Via Bruse, 2 -24069 Trescore Balneario (BG)

Ristorante “Osteria della Brughiera” Chef Stefano Gelmi

Via Brughiera, 49 – 24018 Villa d’Almè (BG)

Ristorante “Osteria Tre Gobbi” dell’oste Marco Carminati e dello chef Filippo Cammarata

Via Broseta, 20/C, – 24122 Bergamo (BG)

Ristorante “Pomiroeu” Chef Giancarlo Morelli

Via Giuseppe Garibaldi, 37, – 20831 Seregno (MB)

Ristorante “Posta” Chef Petronilla Frosio

Via Vittorio Veneto, 169 – 24038 Sant’Omobono Terme (BG)

Ristorante “Roof Garden Restaurant” Chef Gianpietro Semperboni

Piazza della Repubblica, 6 – 24122 Bergamo (BG)

Ristorante “Tenuta Casa Virginia” Patron Antonio Lecchi, Chef Perico Davide

Via Cascina Violo, 1, – 24018 Villa d’Almè BG

Ristorante Maison Florian – Chef Umberto De Martino

Via Madonna d’Argon 4/6 – 24060 San Paolo d’Argon (BG)

Ristorante “Villa Elena” – Chef Enrico Bartolini

Via S. Vigilio, 56, – 24129 Bergamo (BG)

Ristorante “Zù” – Chef Angelo Bonfitto

Via XXV Aprile, – 24060 Riva di Solto (BG)

