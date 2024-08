L’estate di Alcamo: avventure culturali nel cuore della Sicilia Occidentale

Alcamo è una sorta di terrazza sollevata sulla pianura sottostante, un punto di partenza e di arrivo per godere del patrimonio infinito di questa parte dell’isola.

Sta in alto Alcamo, sorge su un colle ed è come se questo definisse la sua nobiltà intrinseca. Una piccola e ricca “capitale” culturale della zona, fitta fitta di opere d’arte, chiese, conventi, musei.

Una trama ricchissima che in estate va in esterno per regalare a visitatori e abitanti, serate di bellezza, cultura, musica e scoperta.

Il cartellone è piuttosto ricco- si passa dai film all’aperto, al già famoso Festival Alcart con musica dal vivo, alle serate dedicate al ballo e quelle per i più piccoli. Si comincia subito con due serate molto cool: il 2 e 3 agosto, per l’Alcart Festival, si esibirà nientemeno che la poliedrica BigMama.

Il 4 agosto sarà domenica; invece di poltrire tra le lenzuola, appuntamento alle 5.30 al sorgere del sole sulla spiaggia di Alcamo Marina. In località Battigia, per voi: “Alba su Tela”, lezione di disegno e pittura in riva al mare.

Favoloso. Il 13 agosto ci si inchina alla cultura tout court, nell’atrio del magnifico Palazzo dei Gesuiti in centro città, si rappresenta “Antigone”. Per non dimenticare dove ci troviamo, il 17 agosto sempre nel palazzo dei Gesuiti, va in scena “l’Opera dei Pupi”

Per chi ha iniziato a disegnare all’alba, ecco la stessa iniziativa alla sera: 23 agosto, ore 18, sempre in Località Battigia,” Tramonto su tela”. In mezzo a queste date, molte serate cinematografiche, animazione per bambini, e, da non perdere assolutamente il 21 con replica il 28 agosto, “Alla scoperta della città”.

Si verrà accompagnati a zonzo tra i segreti di Alcamo, i conventi, i tetti e i luoghi che da soli non si troverebbero mai. Si parte dal Castello dei Conti di Modica un gioiello medievale turrito, e da qui con le eccellenti guide locali, si scopriranno la città e le sue meraviglie.

