Orizzonti di bellezza tra sole e mare nel Golfo del Tigullio

La Liguria è mare, ulivi, spiagge specialmente nel Golfo del Tigullio e Rapallo, ma anche accoglienza d’alto livello, eleganti ville e alberghi d’epoca immersi nel verde.

Questa regione è il profumo dell’olio, il verde delle montagne “a terrazza” (o fasce, per dirla con voce ligure), il giallo delle mimose, il grigio dell’ardesia. Coperta dal fitto manto della macchia mediterranea, dalla Riviera dei Fiori alle Cinque Terre, la percezione visiva della Liguria – stretta tra il Tirreno e le catene alpine e appenniniche – è una prospettiva dal mare, con le coste alte, gli inconfondibili borghi marinari e le montagne a serrarli caratterizzata dalle “creuze”, le mulattiere e i viottoli che si inerpicano tra borghi a mezza costa per tuffarsi poi nelle acque limpide del mare.

Da Ovest a Est

Est e Ovest in Liguria non sono soltanto punti cardinali. Riviera di Levate e Riviera di Ponente sono due territori distinti che hanno Genova come centro indiscusso. Il Ponente si insinua nella città da Voltri fino a Piazza Caricamento. Il Levente penetra oltre la foce del Bisagno, coperta in era fascista per dare vita alla più bella piazza italiana costruita nel ventennio, piazza della Vittoria.

Il Ponente ha spiagge più abbordabili, comode e popolari. Il Levante è più mondano: se sei uno che “se la tira” è più facile trovarti a Santa che a Cogoleto, su questo non c’è dubbio (e sicuramente dici Santa invece di Santa Margherita). Ma è anche una questione di sole, che tramonta in mare se ti trovi sulla Riviera di Levante e alle spalle della spiaggia se sei su quella di Ponente.

Un lembo di Paradiso

Non c’è partita. Portofino è come Capri, Cortina, nella “top ten” del mondo. Baciata dal sole e prediletta da tanti personaggi famosi, è la regina di un’intramontabile dolce vita internazionale.

La sua bellezza è intatta e al fascino del porticciolo più mondano d’Europa è impossibile resistere. Il Parco naturale di Portofino è imperdibile sia sopra che sotto il mare: sott’acqua il promontorio svela il suo volto più bello. Grandi ventagli di gorgonie, corallo rosso, cernie e dentici che, protetti dal Parco, non temono di mostrarsi ai sub. Non c’è bisogno di esperienza per camminare da Portofino a San Fruttuoso, toccando le frazioni di San Sebastiano e di Olmi, fino all’Abbazia che ospita le tombe dei Doria, un gioiello architettonico racchiuso nel verde scrigno della costa.

Il Golfo del Tigullio

Chi ha scelto di raggiungere Portofino via terra attraversa Santa Margherita Ligure e il borgo di Paraggi, sdraiata intorno ad una piccola, romantica insenatura. Proprio sulla strada verso Portofino, ma all’interno del territorio di Santa Margherita, si trova uno dei monumenti più interessanti: l’antica Abbazia della Cervara. Vicino il piccolo centro di San Michele di Pagana che unisce Portofino a Rapallo.

Il centro storico di questa cittadina, è un susseguirsi di caruggi. Accogliente, un bel lungomare fitto di palme e di caffè. Visibile anche dal mare, poco sopra Rapallo, c’è la Basilica di Nostra Signora di Montallegro da cui ammirare l’intero Golfo. Rapallo vanta illustri tradizioni turistiche (è stata una delle prime mete che ha visto nascere il turismo a metà Ottocento), testimoniate da eleganti ville e alberghi d’epoca immersi nel verde.

Vista incantevole sulla Portofino Coast

Ispirato dal suo patrimonio storico – tra Rapallo e Zoagli – svetta maestoso come un tempio il Grand Hotel Bristol che ha riaperto i battenti nel Marzo scorso. Il sole del tramonto rende ancora più luminosi e suggestivi i suoi colori pastello e la rigogliosa natura mediterranea che lo circonda.

Pronto per la stagione estiva a quasi centoventanni dalla sua inaugurazione, è un lifestyle Hotel a cinque stelle (recente membro di Small Luxury Hotels of the World), che ha ridisegnato la Dolce Vita in un concetto di ospitalità, valorizzando ancora di più comfort esclusivi e servizi di qualità.

Vero e proprio gioiello firmato “R Collection Hotels”, Company tra le più dinamiche del settore, l’Hotel con vista incantevole sulla Portofino Coast, lo scorso anno è stato premiato anche come miglior Luxury Destination Hotel dai World Luxury Awards. Grazie all’invidiabile posizione, rappresenta una delle realtà “premium” più note dell’area, collocandosi a pieno titolo nella tradizione della grande hotellerie ligure.

“Il nostro obiettivo – sottolinea Ludovica Rocchi, Brand Director R Collection Hotels – è garantire un modello di ospitalità esperienziale in sintonia con l’anima, la storia, i profumi e i sapori del territorio con proposte esclusive che possano sorprenderlo. La centralità dell’ospite è il tratto distintivo della nostra ospitalità. La nostra accoglienza è su misura”.

Gli ospiti possono godere di momenti di benessere presso la “Erre Spa”, la più grande spa in una struttura alberghiera in Liguria. A completare le proposte benessere, la piscina esterna panoramica con area idromassaggio che permette di nuotare e rilassarsi immersi nella natura con il mare all’orizzonte e la costa, e la nuovissima palestra dotata delle più moderne attrezzature Technogym aperta dalle 7,00 alle 22,00.

L’offerta Food&Beverage comprende il ristorante “Le Cupole”, situato sul rooftop, il bistrot italiano “La Veranda, The Silk Lounge bar” e la novità aggiuntiva di quest’anno, “Flamingo Pool Bar&Pizzeria gourmet” a bordo piscina. Non mancano le esperienze che coinvolgono gli ospiti, come i “Wine Tasting” e la “Pesto Cooking Class”. Ma non è tutto: da segnalare anche l’apertura di una galleria d’arte permanente all’interno del Resort e performance di arte dal vivo che avranno luogo da Maggio ad Agosto. In programma il Festival del cinema di autore con i migliori ultimi film girati nella riviera ligure.

E poi? Il panorama è sempre lì, a portata di vista, con riflessi di luce che variano nei diversi momenti della giornata, regalando uno spettacolo sempre unico.

Comfort esclusivi e servizi di qualità

Il Golfo del Tigullio è tra le mete più gettonate per le vacanze estive, ma in realtà è una destinazione valida per tutte le stagioni, grazie al clima mite e soleggiato. E’ un territorio ricco di natura ed enogastronomia d’eccellenza e meta di tanti turisti, che ogni anno sono alla ricerca delle forme di villeggiatura più diverse sul territorio ligure.

Il Grand Hotel Bristol, può soddisfare la domanda di turismo luxury, con tutti i servizi che ci si aspetta da “un cinque stelle”. Il complesso è pensato per gli ospiti cosmopoliti del ventunesimo secolo, che vogliono circondarsi di lusso, natura incantevole e una vista incomparabile sul mare.

L’Hotel propone ai suoi ospiti un’esperienza perfetta di pace, relax e una piacevole e ricca offerta gastronomica. “Al Grand Hotel Bristol ‘La Dolce Vita’ è un mood of life – senza tempo, che abbraccia generazioni, che racchiude il meglio dell’espressione italiana per la ‘bella vita‘. Vivere ‘La Dolce Vita‘ significa svegliarsi con il suono delle onde rilassanti e lo stridio dei Gabbiani e delle cicale, navigare lungo la costa del Mar Ligure e lasciare che lo sguardo vada sull’incredibile vegetazione mediterranea, con i suoi profumi, di pino e oliva. Perdersi nella piazzetta di Portofino tra le sue boutique glamour e ristoranti alla moda o nella ricca storia e cultura della regione” afferma Riccardo Bortolotti, General Manager Grand Hotel Bristol.

Accommodation di lusso

Tra camere e suite (80) affacciate sul verde della collina oppure sul mare, l’Hotel consente autonomia agli ospiti: tutte le stanze, infatti dispongono di minibar, tv satellitare, aria condizionata, cassaforte.

Non manca l’attenzione ai dettagli: i materiali pregiati e i colori garantiscono alle camere sobria eleganza e relax. Si va dalla Junior Suite Deluxe alla Suite Superior, dalla Suite con terrazzo alla panoramica “Portofino”, dove ogni finestra è un vero e proprio quadro sul mare. Il ristorante “Le Cupole” – all’ultimo piano dell’Hotel – è un ambiente di grande charme davanti all’incanto del mare sottostante – è un approdo sicuro e con una cantina molto ben fornita. Propone un menu che unisce la cucina tradizionale ligure e piemontese con ingredienti locali e stagionali di alta qualità La cucina rispecchia l’animo ligure: legato alla terra, sobrio, ma con una buona dose e di curiosità.

Il menù cambia al ritmo delle stagioni, ma soprattutto seguendo la bacchetta del direttore d’orchestra: lo chef Graziano Duca. La filosofia è sempre la stessa: assecondare con rispetto i pregi dei prodotti di provenienza locale. Il giovane chef è regista rigoroso, ma non noioso: lo dimostrano i suoi piatti. Il recupero della tradizioni a volte e pedissequo, a volte più fantasioso. Le radici restano ben salde nella Riviera.

Spa & wellness, un rigenerante bagno di relax

Tutto è pronto per una nuova stagione all’insegna del benessere… Riposo e “remise en forme” nella Erre Spa Bristol ospitata all’interno dell’Hotel, ma aperta anche alla clientela esterna. Un “beauty-fitness-center” su ben 2.000 metri quadrati un’esperienza sensoriale per corpo e anima, aperto sette giorni su sette dalle 10,00 alle 20,00 che, con le sue proposte, completa il già rigenerante soggiorno. Nell’ambiente rilassante e molto ben curato ci si abbandona ai trattamenti pensati per la bellezza di corpo e viso per un benessere tutto naturale: un toccasana per l’organismo e un luogo di pace dove liberare la mente.

Cosa vedere nelle vicinanze

Quasi incassata tra Rapallo e Chiavari, Zoagli è una cittadina “a colori” passata alla storia per la produzione di seta e damaschi. Difficile trovare spiagge di sabbia, ma poco male: i ciottoli bagnati dalle acque del Tigullio si impreziosiscono con piccole insenature cinte da uliveti, pini e piante tropicali. Sem Benelli, l’autore de “La cena delle beffe”, fece costruire in questa località una dimora, un po’ villa un po’ fortezza, su una roccia a strapiombo sul mare.

E’ l’edificio più eccentrico che si nota sul litorale che porta in direzione Chiavari. Zoagli è bella di giorno e di notte: si devono ascoltare il fruscio del vento e del mare lungo la passeggiata Canevaro, un incantevole percorso tra scogli e calette ai due lati della spiaggia centrale che regala un bello scorcio sul Golfo tra la luna e le stelle.

