Il covid può rimandare i matrimoni, ma non cancellarli. Può ridimensionare i ricevimenti, ma non la voglia di viaggiare. Ada Tour accoglie la sfida delle restrizioni e propone agli sposi di riscoprire lo splendore di Puglia e Basilicata con un viaggio di nozze su misura. Vediamo come la luna di miele perfetta coniughi insieme autenticità e esperienze uniche.

Ci vuole coraggio per investire nel settore wedding in un periodo come questo, ma l’intraprendenza è fra le qualità Ada Tour. I fondatori, con cui abbiamo avuto l’occasione di chiacchierare, ritengono che nessuno debba rinunciare alla luna di miele tanto desiderata, nemmeno in un periodo come questo. Scopriamo insieme perché Ada Tour non ha intenzione di arrendersi o accontentarsi.

Perché Puglia e Basilicata: da Bali a Bari

Perché sono incantevoli, stregano col il loro fascino antico e sincero. Lo si dica forte e chiaro: Puglia e Basilicata non hanno nulla da invidiare alle destinazioni internazionali più alla moda. Un’indagine su Pinterest rivela infatti che l’Italia si piazza al secondo posto fra le mete più ambite al mondo dopo Bali. Ma c’è di più, perché queste regioni non sono solo genericamente belle, ma anche ricche, autentiche e genuine.

Anche fuori dalle grandi città turistiche, l’Italia è una miniera di tesori: il suo patrimonio artistico e naturale è ineguagliabile, una meraviglia tutta da conoscere. Marcello Benevento, Direttore Tecnico di Ada Tour, ci racconta con passione la sua terra: dai prodotti DOP, come l’olio, i taralli o i pasticciotti, al mare celeste di Monopoli e molto altro.

Capitale europea della cultura 2019, Matera non può mancare nel tour poiché città unica al mondo per i suoi Sassi, i quartieri scavati nella roccia proclamati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1993. Questo territorio meraviglioso brilla di storia millenaria: dai ritrovamenti del paleolitico, agli insediamenti della Magna Grecia.

Perché Ada Tour: il viaggio di nozze su misura

Nato da poco ma ricco di iniziative, questo tour operator ha tutte le carte in regola per cucire il viaggio di nozze migliore in base alle esigenze della coppia. Flavio Albano, il Project Manager, ci spiega come l’obiettivo di Ada Tour sia regalare un sogno, lasciare un ricordo indelebile. Per questo il punto di forza di Ada Tour sta nell’ascolto: ogni desiderio è un ordine.

Ogni viaggio di nozze è su misura, personalizzabile e costruito passo passo con gli esperti di MamaPuglia, specialisti formati su cultura e natura dell’amato territorio. Così la coppia più sportiva potrà scegliere di provare il volo dell’angelo, il rafting o il quad in Valle d’Itria, mentre quella che preferisce rilassarsi potrà godersi la spa nelle grotte mozzafiato di Matera.

A partire da 2500€ a persona, il viaggio di 15 giorni è on the road così da permettere di esplorare Puglia e Basilicata in tutti i loro aspetti. Gli alloggi saranno sempre di classe: ospitata in hotel con almeno quattro stelle, boutique hotel o masserie di charme, la coppia di novelli sposi inaugurerà nel migliore dei modi questo nuovo inizio insieme.

Info utili

