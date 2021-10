Il Calice racconta: un viaggio alla scoperta enogastronomica delle Marche

Panorama marchigiano sulle colline di Gradara, provincia di Pesaro ©shutterstock

Scoprire qualcosa in più sulle Marche, sul suo territorio, sulla sua tradizione enogastronomica e sui suoi paesaggi tra bellezza e ritrosia, semplicità e ricchezza, mare e montagna. Assaggiare, assaporare e degustare un po’ delle Marche durante delle cene/evento in cui la sapienza di vignaioli e sommelier accompagnano alla scoperta di tutto ciò che un calice può raccontare.

Questo è quello a cui punta ogni serata de “Il Calice racconta”; un programma di 19 cene in location selezionate e in collaborazione con 49 cantine marchigiane.

Finanziato da Regione Marche nell’ambito del bando: “Marche dalla vigna alla tavola” Il Calice racconta è un progetto realizzato e organizzato da Asteres, società di Senigallia che organizza eventi e convegni nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione e che permette di partecipare a eventi esplorativi della cultura enogastronomica marchigiana.

La promozione del turismo enogastronomico

Degustazione di vini all’Azienda Agricola Malacari di Offagna

Il vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni, assessore all’agricoltura: “ho fortemente sostenuto la realizzazione di questo bando che ha consentito per la prima volta di coniugare il mondo della produzione vinicola con il settore della ristorazione e della promozione.

Il risultato è stato il fiorire di tante iniziative diverse ma legate da una narrazione comune, capace di esaltare le Marche come il luogo delle eccellenze, dove la cura del territorio e la grande biodiversità si declinano in produzioni di assoluto pregio e qualità”.

Il programma degli eventi è consultabile sul sito web ed è composto da 19 cene/evento che alternano la cucina di tradizione marchigiana a quella di ricerca.

Al centro degli eventi de “Il Calice racconta” c’è sempre il vino, capace di accompagnare in questo viaggio, di tracciare un percorso tra territori da esplorare e buon cibo da gustare. Il Calice racconta è un percorso che si compone di 19 serate con cene di diverso tipo e cantine da scoprire, ognuna con un patrimonio di racconti e passione per la terra.

Le cene de “Il Calice racconta” sono state pensate per gli appassionati di vino o per chi è semplicemente curioso di conoscere questo mondo meraviglioso e di scoprire qualcosa in più sulle Marche.

Appuntamento in location di prestigio

Degustazione tra i vigneti

Le location selezionate sono variegate: location suggestive e di pregio, ma anche ristoranti nei borghi o in città con una proposta più popolare e legata alla tradizione, per andare incontro a tutte le esigenze e i gusti e per offrire una panoramica completa.

Ogni appuntamento è caratterizzato da proposte diversificate per menu e per fascia di prezzo. I ristoranti coinvolti proporranno ed esalteranno i piatti della cucina tradizionale marchigiana e di ricerca. Ogni ristorante è stato selezionato anche per la sua particolare attenzione verso l’uso di prodotti locali, e soprattutto per la scelta dei vini proposti con un’ampia varietà di etichette locali.

Il progetto è realizzato in collaborazione con la sezione marchigiana di FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti) che ha tra i propri obiettivi quello di sostenere la figura del Vignaiolo, essenziale per produrre un vino fortemente legato al proprio territorio e che sia la sua espressione più nobile.

Il calendario degli eventi prosegue fino alla fine di novembre ed è ancora possibile prenotarsi per le serate sia via telefono che online su WhatsApp (+39.338.703.8231) o sul sito web della manifestazione.

Omaggi per gli ospiti e pacchetti weekend

Una strada di campagna a San Severino Marche in provincia di Macerata ©shutterstock

Interessante, in particolare, è l’iniziativa della Regione Marche nei confronti dei partecipanti provenienti da fuori regione, che riceveranno un omaggio di vini degustati.

Per arricchire le proposte di food&wine locali e offrire delle esperienze turistiche memorabili, Asteres ha inoltre messo a punto una partnership con il tour operator Enjoy Marche Italy di Greenwich Viaggi Turismo, per creare dei pacchetti turistici tematici nelle Marche.

Ogni weekend dei pacchetti è pensato con almeno due proposte diverse, con soggiorni più lunghi o più brevi in cui i visitatori verranno accompagnati alla scoperta dei borghi e delle bellezze del territorio con la possibilità di scegliere tra diverse escursioni ed esperienze e ovviamente di partecipare alle cene/evento de Il Calice racconta.

Infoutili

Informazioni sul sito della manifestazione

Contatti e social media Il Calice Racconta: info@ilcaliceracconta.com; Facebook – Instagram Tel. +39 338 70 38 231

Il progetto è realizzato nell’ambito del bando “Marche: dalla Vigna alla tavola” con il contributo della Regione Marche.

Le Cantine partecipanti al progetto “Il Calice racconta” sono: Angeli di Varano, Malacari, Rocca di Castiglioni, Pesaresi Casa Vinicola, Cantina Mazzola, Le Vigne di Clementina Fabi, Casaleta, Tomassetti, Cantina Tiberi David, La Valle del Sole, Col di Corte, Montecappone, Cantina Mezzanotte, Vigneti Vallorani, Cantina Broccanera, Cantina Castellani, Vini Aurora, Azienda Agricola Cameli Irene, Fattoria Nannì, Conventino Monteciccardo, Dianetti Vini, Azienda Agricola Allevi Maria Letizia, Azienda Agricola Fiorano, Le Senate, Fioretti Brera, Torre del Nano, Tenuta San Marcello, Failoni, Tenuta Ca’ Sciampagne, Azienda Agraria Fiorini, Liana Peruzzi, Terracruda, Vigna degli Estensi, Cantina Bastianelli, La Calcinara, Cantina Vittorini, La Quercia Scarlatta, Villa Bucci, Cantina Clara Marcelli, Vini Santori, Terra Argillosa, Tenuta La Riserva, Cantina Saputi, Poderi San Lazzaro, Cantina Maroni, Azienda Vinicola Venturi, Azienda Agricola Moroder, La Marca di San Michele, Pantaleone.

