Una corona alpina e prealpina che dal Lago di Garda arriva fino alle vette della Carnia in Friuli. Un “pianeta neve”, dove trovare tutto ciò che di bello l’inverno in montagna possa offrire, e anche di più.

Panorama innevato dal Passo Falzarego, Dolomiti del Veneto ©Shutterstock

In Veneto ogni valle, ogni altipiano, ogni sentiero rappresenta tratti di un disegno perfetto sulla mappa di una regione da secoli ambita dai viaggiatori. Tappe del Gran Tour in Italia irrinunciabili.

Giungendo dal nord Europa, o più recentemente, dal mondo intero, un corredo di meraviglie da portare con sé fino a Venezia, meta ineguagliabile.

Le montagne scolpite, le foreste intatte, il calore del fuoco

Una foresta innevata sulle Dolomiti del Veneto ©Shutterstock

Un ambiente di cime cesellate come sculture. Le Dolomiti, così scenografiche da invocare inesorabilmente l’idea di un autore soprannaturale.

E poi le fitte foreste, da percorrere sul manto immacolato, assecondando il silenzio rotto solo dal fruscio del vento e dal movimento furtivo di qualche animale fra rami e sottobosco.

Isolate e benedette, malghe costruite con l’ingegno del montanaro, dove incontrare il calore di un camino, sapori veri, racconti di luoghi toccati da eventi cruciali della nostra storia.

Tutte le passioni sportive circondati da una natura viva

Uno sciatore ai piedi delle cime dolomitiche del Veneto ©Shutterstock

Sono piste innevate che sembrano non avere fine, passando da un versante all’altro, per giornate piene di divertimento, adrenalina, aria pura. Spazi per vivere ogni possibile passione sportiva invernale ed esperienze di svago, cultura, conoscenza.

Tutto questo facendo perno su località raccolte e appartate oppure mondane e celeberrime, come la regina delle Alpi, Cortina d’Ampezzo. Sono i territori prescelti, in condivisione con Milano, dei XXV giochi olimpici invernali del 2016: palcoscenico eccezionale per una montagna unica.

Una vacanza da portare nel cuore

©Shutterstock

Nel dossier raccontiamo per quanto possibile questo pianeta bianco, e quanto si può fare in una vacanza bellissima sulla neve in Veneto.

Ben sapendo che qualche pagina, video e foto non potranno mai restituire in pieno le sensazioni di ognuno, grande o piccino, provate nei tanti indimenticabili momenti fra le montagne serenissime.

Anche grazie ad una accoglienza che poggia sul senso innato di ospitalità dei Veneti. Il più delle volte non saremo semplici turisti, ma amici, destinati a ritornare per lungo tempo.

Testo Gianfranco Podestà |Riproduzione riservata © Latitudeslife.com