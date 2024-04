Una escape room al museo

Recentemente Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia a Milano ha lanciato una proposte unica nel suo genere: una “escape room” per esplorare con uno sguardo nuovo gli oltre 50.000 mq di spazi espositivi. Ecco tutti i dettagli.

La visita al museo non sarà mai più la stessa: Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ha pensato di attrarre le nuove generazioni (e non solo) grazie ad un’esperienza davvero immersiva, ovvero un gioco di ruolo per più giocatori che si pone fra fiction, realtà storica e attualità, sulle tracce di una misteriosa profezia!

Ma come funziona?

L’esperienza

Si comincia con un kit contenente oggetti e congegni misteriosi, ma fondamentali per portare a termine la missione di salvare l’umanità e tornare sulla Luna. Fra indizi da interpretare e mappe tutte da scoprire, si andrà alla scoperta degli angoli più remoti del Museo e si sveleranno misteriose formule celate in alcuni degli oggetti più iconici delle collezioni.

E non sarete da soli, ma guidati dall’intelligenza artificiale Meta Dendral, che vi accompagnerà attraverso otto missioni che percorreranno le storie affascinanti di navi, sottomarini, aerei, computer e macchine leonardesche, attraverso le Gallerie Leonardo, la sezione Spazio, le reti e le infrastrutture di Mosaico Tecnologico, il sottomarino Enrico Toti e il Padiglione Aeronavale.

L’idea

Un’iniziativa che si inserisce all’interno della più ampia missione del Museo per implementare le nuove tecnologie nella valorizzazione del patrimonio del primo museo in Italia a creare nel 1997 un proprio sito web, e ad oggi l’unico in Italia ad avere un game specialist, dedicato proprio a questo tipo di progetti.

Infatti, come racconta Luca Roncella, Game Designer del Museo: Il Planetario Perduto è un urban escape game che trasforma l’intero Museo in un enorme playground in cui le sezioni espositive e gli oggetti osservati attraverso le lenti della narrazione, assumono un significato nuovo e sorprendente”

Info

L’esperienza, della durata di massimo 2 ore, può coinvolgere dai due ai quattro giocatori dai 16 anni in sù, ed è prenotabile per tutti i weekend fino al 30 giugno 2024 (per ora) e non richiede altro che uno smartphone con una connessione ad internet.

Il costo dell’esperienza con il kit di gioco si aggiunge al prezzo del biglietto, per un totale di 25€.

Per info e prenotazioni, visitare il sito ufficiale.

Testo di Giulia Corsi|Riproduzione riservata © Latitudeslife.com