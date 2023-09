La pizza migliore al mondo si gusta in Campania

Per 50 Top Pizza World 2023 i Masanielli di Francesco Martucci di Caserta e 10 Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli, sono le migliori pizzerie del mondo nel 2023. Sul podio anche Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri a New York e Sartoria Panatieri di Barcellona

Il Premio Speciale di Pizzaiolo dell’Anno va a Michele Pascarella di Napoli on the Road a Londra. La Pizza dell’Anno è Culatello, Black Tasmanian Cherries marinated in Marsala, Gorgonzola cream, Mozzarella, Balsamic Vinegar di Crosta Pizzeria, a Makati, nelle Filippine

I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta e 10 Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli salgono ex aequo sul gradino più alto del podio delle migliori pizzerie del mondo 2023. Questa valutazione fatta da 50 Top Pizza, la guida più influente nel mondo della pizza è stata annunciata nel corso di una seguitissima cerimonia che si è svolta al Teatro di Corte di Palazzo Reale, a Napoli.

Al secondo posto Una Pizza Napoletana, a New York, di Anthony Mangieri; sul terzo gradino del podio internazionale della specialità la Sartoria Panatieri di Rafa Panatieri e Jorge Sastre a Barcellona. La quarta posizione è andata a The Pizza Bar on 38th, un locale di Tokyo guidato da Daniele Cason.

Quinta posizione per I Tigli, a San Bonifacio (VR), del maestro pizzaiolo Simone Padoan da vari anni ai vertici dell’arte bianca in Italia ed adesso anche del mondo.

Il maestro pizzaiolo Simone Padoan della Pizzeria i Tigli

Sesto posto per Seu Pizza Illuminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma; settima posizione per 50 Kalò, a Napoli, di Ciro Salvo; ottavo posto per Bottega, a Pechino; la nona posizione va a 180g Pizzeria Romana di Jacopo Mercuro a Roma. A chiudere la top ten I Masanielli di Sasà Martucci, a Caserta.

Michele Pascarella di Napoli on the Road a Londra si è aggiudicato il Premio Speciale di Pizzaiolo dell’Anno

Pizzaiolo e pizza dell’anno 2023

Il premio Pizza Maker of the Year 2023 – Ferrarelle Award è stato assegnato a Michele Pascarella con la sua Napoli on The Road, a Londra; la Pizza of the Year 2023 – Latteria Sorrentina Award è la Culatello, Black Tasmanian Cherries marinated in Marsala, Gorgonzola cream, Mozzarella, Balsamic Vinegar, di Crosta Pizzeria, a Makati, nelle Filippine.

I premi speciali

Il premio speciale Best Wine List 2023 – Asti Docg Award va a Via Toledo Enopizzeria, a Vienna, di Francesco Calò, mentre il Best Pasta Proposal 2023 – Pastificio Di Martino Award va a Ribalta, a New York, di Rosario Procino e Pasquale Cozzolino.

Pizzeria Ribalta di Rosario Procino e Pasquale Cozzolino a New York

Il Source of Inspiration 2023 – Mammafiore Award va a Anthony Mangieri di Una Pizza Napoletana, a New York; il Best Fried Food – Il Fritturista 2023 – Oleificio Zucchi Award va alla pizzeria Forza, ad Helsinki.

Il Performance of the Year 2023 – Robo Award va a Tony Gemignani, a San Francisco; il Best Service 2023 – Goeldlin Award va a 10 Diego Vitagliano Pizzeria, a Napoli; il Best Beer and Drink Service 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award va alla pizzeria Al Taglio, a Sydney.

Il New Entry of the Year 2023 – Solania Award va alla pizzeria Confine, a Milano, di Francesco Capece; infine, il premio One to Watch 2023 – Fedegroup Award va alla pizzeria Allegrìo a Roma.

Le città più rappresentate: New York, Napoli e Roma

Nella classifica delle 100 migliori pizzerie al mondo, le città più rappresentate sono New York, Napoli e Roma con 5 pizzerie; Tokyo, Londra, Milano e Caserta con 4; San Paolo e Copenaghen con 3.

<<Nel percorso di quest’anno, che ci ha visto passare per le cerimonie di premiazione di Barcellona, Tokyo, New York e Roma – hanno detto i curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – riscontriamo una qualità sempre alta della pizza. Nel 2023, tra le pizzerie indipendenti e le catene artigianali, supereremo i 2000 indirizzi presenti nella guida. Ringraziamo i nostri ispettori, in giro per i cinque Continenti, che ampliano sempre di più la mappa degli indirizzi in cui mangiare una pizza eccellente>>.

Di seguito la Classifica Completa di 50 Top Pizza World 2023

1 ex aequo. 10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli e I Masanielli di Francesco Martucci – Caserta, Italia

2. Una Pizza Napoletana – New York, USA

3. Sartoria Panatieri – Barcellona, Spagna

4. The Pizza Bar on 38th – Tokyo, Giappone

5. I Tigli di Simone Padoan – San Bonifacio (VR), Italia

6. Seu Pizza Illuminati – Roma, Italia

7. 50 Kalò – Napoli, Italia

Pizzeria Bottega un piccolo gioiello tutto italiano nel centro di Pechino

8. Bottega – Pechino, Cina

9. 180g Pizzeria Romana – Roma, Italia

10. I Masanielli di Sasà Martucci – Caserta, Italia

11. Razza Pizza Artigianale – Jersey City, USA

12. Francesco & Salvatore Salvo – Napoli, Italia

13. Bæst – Copenaghen, Danimarca

14. 50 Kalò – Londra, Inghilterra

15. Dry Milano – Milano, Italia

16. Cambia-Menti di Ciccio Vitiello – Caserta, Italia

17. Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

Ken’s Artisan Pizza di Portland la grande città dell’Oregon (USA)

8. Ken’s Artisan Pizza – Portland, USA

19. Tony’s Pizza Napoletana – San Francisco, USA

20. La Notizia 94 – Napoli, Italia

21. Pizzeria Bianco – Phoenix, USA

22. Ribalta – New York, USA

23. Pizzeria Peppe – Napoli sta’ ca” – Tokyo, Giappone

24. Confine – Milano, Italia

25. 0′ Munaciello – Miami, USA

26. Le Grotticelle – Caggiano (SA), Italia

27. Carlo Sammarco Pizzeria 2.0 – Aversa (CE), Italia

28. Jay’s Artisan Pizzeria – Kenmore, USA

29. Pepe in Grani – Caiazzo (CE), Italia

30. La Cascina dei Sapori – Rezzato (BS), Italia

31. Apogeo – Pietrasanta (LU), Italia

32. Pizza Zulù – Fürth, Germania

33. Song’ E Napule – New York, USA

34. Denis – Milano, Italia

35. BOB Alchimia a Spicchi – Montepaone Lido (CZ), Italia

Ristorante pizzeria “Allegrìo” di Roma aperta in via Veneto da maggio 2023

36. Allegrìo – Roma, Italia

37. Pizzeria Da Lioniello – Succivo CE), Italia

38. Ti Amo – Buenos Aires, Argentina

39. 400 Gradi – Lecce, Italia

40. Pupillo Pura Pizza – Frosinone, Italia

41. 48h Pizza e Gnocchi Bar – Melbourne, Australia

42. Fratelli Figurato – Madrid, Spagna

43. Fiata by Salvatore Fiata – Hong Kong, Cina

44. Via Toledo Enopizzeria – Dubai, Emirati Arabi Uniti

45. Forza – Helsinki, Finlandia

46. Napoli on the Road – Londra, Inghilterra

Dante’s una pizzeria in Ponsonby Road ad Auckland in Nuova Zelanda

47. Dante’s Pizzeria Napoletana – Auckland, Nuova Zelanda

48. nNea – Amsterdam, Paesi Bassi

49. Pizza Massilia – Bangkok, Thailandia

50. La Balmesina – Barcellona, Spagna

51. QT Pizza Bar – San Paolo, Brasile

52. Pizzeria Mazzie – Bangkok, Thailandia

53. Imperfetto – Puteaux, Francia

54. Crosta Pizzeria – Makati, Filippine

55. ‘O Scugnizzo – Arezzo, Italia

56. Renato Bosco Pizzeria – San Martino Buon Albergo (VR), Italia

57. Frumento – Acireale(CT), Italia

58. Sbanco – Roma, Italia

59. Fandango – Potenza, Italia

60. Pizzeria Le Parùle – Ercolano (NA), Italia

61. Giovanni Santarpia – Firenze, Italia

62. La Pizza è Bella Gourmet – Bruxelles, Belgio

63. Al Taglio – Sydney, Australia

64. Baldoria – Madrid, Spagna (foto sopra)

65. Giangi Pizza e Ricerca – Arielli (CH), Italia

66. Pizzeria Panetteria Bosco – Tempio Pausania (SS), Italia

67. Modus – Milano, Italia

68. Clementina – Fiumicino (RM), Italia

69. La Bolla – Caserta, Italia

Pizzeria Palazzo Petrucci in piazza San Domenico Maggiore nel centro storico di Napoli

70. Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli, Italia

71. ‘O Fiore Mio – Faenza, Italia

72. Kesté – New York, USA

73. La Leggenda Pizzeria – Miami, USA

74. Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma, Italia

75. I Borboni Pizzeria – Pontecagnano Faiano (SA), Italia

76. Pasquale’s Pizzeria Napoletana – South Kingstown, USA

77. Kytaly – Ginevra, Svizzera

78. Maiori – Cagliari, Italia

79. La Piola Pizza – Bruxelles, Belgio

80. Forno d’Oro – Lisbona, Portogallo

81. Demaio – Bilbao, Spagna

82. Pizza Strada – Tokyo, Giappone

83. Pizzeria Chicco – Colle di Val d’Elsa (SI), Italia

What the Crust è un pizzeria egiziana associata all’AVPN, l’Associazione verace pizza napoletana

84. What the Crust – Cairo, Egitto

85. A Pizza da Mooca – San Paolo, Brasile

86. L’Antica Pizzeria – Londra, Inghilterra

87. Malafemmena – Berlino, Germania

88. Pizza Studio Tamaki Roppongi – Tokyo, Giappone

89. Surt – Copenaghen, Danimarca

90. Il Caffè – Dubai, Emirati Arabi Uniti

91. Guillaume Grasso – Parigi, Francia

92. Ops – New York, USA

La pizzeria Spacca Napoli di Chicago da oltre un decennio propone pizze in linea con l’autentico stile napoletano

93. Spacca Napoli Pizzeria – Chicago, USA

94. ‘O Ver – Londra, Inghilterra

95. Pizzeria Luca – Copenaghen, Danimarca

96. a mano – Makati, Filippine

97. Fabrica Pizza – Tampa, USA

98. San Gennaro – Zurigo, Svizzera

99. Matto Napoletano – Skopje, Repubblica di Macedonia del Nord

100. Leggera Pizza Napoletana – San Paolo, Brasile

Crosta Pizzeria di Makati nelle Filippine a cui è stato assegnato il premio Pizza of the Year 2023 – Latteria Sorrentina Award

Premi Speciali – 50 Top Pizza World 2023

• Pizza of the Year 2023 – Latteria Sorrentina Award

Culatello, Black Tasmanian Cherries marinated in Marsala, Gorgonzola cream, Mozzarella, Balsamic Vinegar di Crosta Pizzeria – Makati, Filippine

• Best Pasta Proposal 2023 – Pastificio Di Martino Award

Ribalta – New York, USA

• Best Wine List 2023 – Asti DOCG Award

Via Toledo Enopizzeria – Vienna, Austria

• Source of Inspiration 2023 – Mammafiore Award

Anthony Mangieri di Una Pizza Napoletana – New York, USA

• Best Fried Food – Il Fritturista 2023 – Oleificio Zucchi Award

Forza – Helsinki, Finlandia

• Pizza Maker of the Year 2023 – Ferrarelle Award

Michele Pascarella di Napoli on the Road – Londra, Inghilterra

• Performance of the Year 2023 – Robo Award

Tony Gemignani di Tony’s Pizza Napoletana/Pizza Rock – USA

• Best Service 2023 – Goeldlin Award

10 Diego Vitagliano Pizzeria – Napoli, Italia

• New Entry of the Year 2023 – Solania Award

Confine – Milano, Italia

• Best Beer and Drink Service 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award

Al Taglio – Sydney, Australia

• One to Watch 2023 – Fedegroup Award

Allegrìo – Roma, Italia.

Articolo di Tiziano Argazzi|Riproduzione riservata ©Latitudeslife.com.